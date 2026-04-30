Η τηλεοπτική σεζόν του 2026 φαίνεται πως ανακαλύπτει το δικό της «σημείο μηδέν» στη σειρά «Half Man» (εντάξει, έστω στην πρώτη γεύση που παίρνουμε από την πρεμιέρα στο HBO Max).

Σε μια εποχή που η μικρή οθόνη δεν αποφεύγει η συνταγή των καλογυαλισμένων δραμάτων ή της πλεονάζουσας ανεκδοτολογίας για τις διαπροσωπικές σχέσεις, ο Ρίτσαρντ Γκαντ χτυπάει ξανά μετά το «Μικρό ταρανδάκι» παρουσιάζοντας έναν τραχύ, σχεδόν ενοχλητικό καθρέφτη της σύγχρονης κοινωνίας. Ε, και; Άλλη μια σπουδή πάνω στα ερείπια του ανδρισμού, έτσι όπως αυτός επαναπροσδιορίζεται –ή καταρρέει– υπό το βάρος των νέων κοινωνικών προτύπων;

Όχι ακριβώς. Το κεντρικό ερώτημα που θέτει η σειρά δεν είναι το «τι σημαίνει να υποφέρεις ως σύγχρονος άνδρας», αλλά «ποιο είναι το κόστος του να προσποιείσαι πως είσαι παραδοσιακό αρσενικό». Το «Half Man», δηλαδή, καταπιάνεται με την αρρενωπή τοξικότητα όχι ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως κληρονομική ασθένεια, αν επιτρέπεται αυτή η αναλογία.

Οι πρωταγωνιστές -ο Ρ.Γκαντ και ο Τζέιμι Μπελ του «Μπίλι Έλιοτ»- δεν είναι «κακοί» σύμφωνα με τα καλούπια των τηλεοπτικών σχημάτων· είναι εγκλωβισμένοι σε έναν κώδικα σιωπής, καταπιεσμένης οργής και συναισθηματικής αναπηρίας. Η σειρά αναδεικνύει πώς η άρνηση της ευαλωτότητας μετατρέπεται σε βία –προς τους άλλους αλλά κυρίως προς τον εαυτό. Όπως επισημαίνει και ο Guardian, ο Ρούμπεν, για παράδειγμα, είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο οι τρομοκρατημένοι άνθρωποι τρομοκρατούν στη συνέχεια τους γύρω τους. Ο δε τίτλος υποδηλώνει ακριβώς αυτό: το άτομο που παραμένει ημιτελές επειδή του έχουν μάθει να ακρωτηριάζει το συναίσθημά του για να φανεί ισχυρό.

Από το «Adolescence» στην ενήλικη ματαίωση

Μπορεί και να παραβιάζουμε ανοιχτές συγκρίσεις, αλλά φαίνεται να υπάρχει ένα νήμα που συνδέει το «Half Man» με το πολυσυζητημένο «Adolescence». Αν το δεύτερο μίλησε στην καρδιά της Gen Z και των Alpha, αναλύοντας την ωμότητα της εφηβείας, το «Half Man» αποτελεί ένα είδος φυσικής συνέχειάς του.

Και οι δύο σειρές άλλωστε μοιράζονται κάτι κρίσιμο: δεν προσπαθούν να καθησυχάσουν τον θεατή. Χρησιμοποιούν μια γλώσσα ωμού ρεαλισμού που απαιτεί από το κοινό να πάρει θέση, να νιώσει άβολα και να αναγνωρίσει δικές του συμπεριφορές στις οθόνες. Είναι, σαν να λέμε, η τηλεόραση της «αφύπνισης» μέσω της ενδοσκόπησης.

Τι προλαβαίνουμε να δούμε στο πρώτο επεισόδιο; Ότι ο εδώ και χρόνια αποξενωμένος Ρούμπεν εγκλωβίζει τον Νάιαλ σε έναν απομονωμένο χώρο την ημέρα του γάμου του. Ο δεύτερος είχε μεγαλώσει κάποτε στη Γλασκώβη, στο σπίτι του Ρούμπεν, γιου του συντρόφου της μητέρας του Νάιαλ. Η σχέση τους μοιάζει όντως σαν δύο αδελφών χωρίς συγγένεια περιέχοντας, ωστόσο, τα πάντα: προστασία και έλεγχο, επιθυμία και επιβολή, υπόνοια και απειλή βίας. Οι χαρακτήρες πάντως δεν παρουσιάζονται έτοιμοι. Αναμένουμε ότι θα «χτίζονται» μπροστά στα μάτια μας μέσω της αφαίρεσης. Ότι θα μάθουμε ποιοι είναι όχι από αυτά που λένε, αλλά από αυτά που αποφεύγουν να πουν. Η ανάπτυξή τους θα ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία προς την αλήθεια, που συχνά είναι επώδυνη. Κι ύστερα είναι και αυτά τα κοντινά πλάνα που «πνίγουν» τον ήρωα και εναλλάσσονται με ευρυγώνια, όπου ο άνθρωπος μοιάζει μικροσκοπικός και χαμένος στο περιβάλλον του.

Η σειρά τολμά να χρησιμοποιήσει τη σιωπή. Υπάρχουν σκηνές όπου η απουσία διαλόγου λέει περισσότερα για την τοξικότητα και την αποξένωση από οποιοδήποτε μανιφέστο. Το «Half Man» δεν είναι μια σειρά που επιλέγεις για να χαλαρώσεις ύστερα από μια δύσκολη μέρα. Είναι ένα τολμηρό κοινωνικό πείραμα που οδηγεί στο ερώτημα: αν αφαιρέσουμε τα στερεότυπα της ισχύος και της κυριαρχίας, τι απομένει; Η απάντηση που δίνει η σειρά είναι σκληρή, αλλά απαραίτητη: απομένει ένας άνθρωπος που πρέπει επιτέλους να μάθει να είναι ολόκληρος, και όχι «μισός». Μια κραυγή αγωνίας με εξαιρετική σκηνοθεσία