Η Βάσια Παναγοπούλου έζησε μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία κατά την επιστροφή της από το εξωτερικό, η οποία συνοδεύτηκε από σοβαρό τραυματισμό και καταγγελίες για απάνθρωπη μεταχείριση.

«Είχα πάει για ένα πολύ ευχάριστο σκοπό στην Αμερική γιατί μια φιλική μου οικογένεια βάπτιζε το κοριτσάκι της και είχα πάει με μια φίλη μου και είχαμε περάσει τόσο ωραία. Και αυτό που συνέβη στην επιστροφή μας στην Ελλάδα πραγματικά είναι απίστευτο και απαράδεκτο και απάνθρωπο. Η πτήση μου ήταν από Μαϊάμι -Κωνσταντινούπολη με στάση εκεί για δύο ώρες και μετά θα έπαιρνα το αεροπλάνο για να έρθω στην Αθήνα. Κατεβαίνοντας από την πτήση Μαϊάμι – Κωνσταντινούπολη. Βάζουν μια σκάλα στο αεροδρόμιο. Δεν εφάπτεται σωστά η σκάλα του αεροπλάνου. Βγαίνω πρώτη. Βρίσκεται το πόδι μου. Το ένα μου πόδι βρίσκεται το αριστερό στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα. Πέφτω φαρδιά πλατιά στο κεφαλόσκαλο. Ευτυχώς δεν έπεσα στο τσιμέντο γιατί θα είχα σκοτωθεί. Το πόδι μου έστριψε στο κενό», είπε αρχικά μιλώντας στο Buongiorno.

«Το… καταπληκτικό είναι αυτό που συνέβη μετά που πραγματικά ήταν απάνθρωπο. Γιατί ειδοποιήθηκαν οι νοσοκόμοι ήρθαν να με πάρουν, να με δουν. Με βάλανε σε ένα μέρος εκεί να με δούνε. Έρχονται δύο νοσοκόμοι, μου βγάζει η νοσοκόμα η μία, μου βάζει ένα σπρέι, αρχίζει να μου βάζει μια αλοιφή, μου έτριβε το πόδι. Το πόδι εντωμεταξύ είχε γίνει, είχε πρηστεί σε ελεεινό βαθμό, είχε πεταχτεί ο αστράγαλος και της λέω μη μου τρίβετε το πόδι γιατί πονάω πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι σωστό πρησμένο πόδι να το τρίβετε. Μου λέει «θα με μάθετε εσείς στη δουλειά μου;». Γενικώς ήταν από την αρχή κάπως εχθρική. Μου λέει «σηκωθείτε». Της λέω «δεν μπορώ να σταθώ». «Είναι αδύνατον, ελάτε τώρα, μην το κάνετε αυτό. Το κάνετε για να κάνετε θέμα, για να κάνετε κακό στο αεροδρόμιο και στην εταιρεία», μου λέει. Δεν μου δώσανε καρότσι για να με μεταφέρει στην επόμενη πύλη. Όποιος ξέρει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξέρει ότι είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Εγώ ζήτησα να μεταφερθώ στο νοσοκομείο και να με δει γιατρός και μου είπαν «θα χάσετε την πτήση σας και δεν αναλαμβάνουμε εμείς να σας μεταφέρουμε, ούτε να καλύψουμε τα έξοδά σας». Δεν αναγνώριζαν ότι έπεσα με δική τους υπαιτιότητα. Με βοήθησε η φίλη μου και περπάτησα κουτσαίνοντας. Πάνω στον πανικό και τον πόνο που ένιωθα δεν είχα την ψυχραιμία να βγάζω κινητό, να φωτογραφίζω τη σκάλα», συνέχισε.

«Όταν έφτασα στην Αθήνα και πήγα στο ΚΑΤ μου είπαν ότι έσπασα τον αστράγαλό μου. Θα κινηθώ νομικά. Θα είμαι εκτός γυρισμάτων 6 βδομάδες και τώρα τελειώνουμε και με τα γυρίσματα της Γης της Ελιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγή. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα», δήλωσε κλείνοντας.