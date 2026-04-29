Στην τελική ευθεία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, που φέτος πραγματοποιείται στη Βιέννη, βρίσκεται ο Ακύλας. Ο Έλληνας ερμηνευτής παρευρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/04) στην κατοικία της πρέσβεως της Αυστρίας στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια. Η πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, Γκρέτα Φολκ, φιλοξένησε την εκδήλωση στην πρεσβευτική κατοικία, λίγο πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής και του Ακύλα για τη Βιέννη.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Αυστρία φιλοξενεί τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη βραδιά. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική και θετική ενέργεια, με έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, η πρέσβης κυρία Γκρέτα Καλά και ο ίδιος ο Ακύλας. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Ferto», καθώς και το «Rise Like a Phoenix», το τραγούδι με το οποίο η Αυστρία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 2014.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, πρέσβεις από διάφορες χώρες και εκλεκτοί καλεσμένοι, σε μια βραδιά που συνδύασε τη διπλωματία με τη μουσική και τη χαρά της ευρωπαϊκής δημιουργίας.