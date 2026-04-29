ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αυτή είναι μια καλή ημέρα για να δοκιμάσετε να ξεκινήσετε νέα έργα αφού το ένστικτό σας είναι ισχυρό και μπορείτε να έχετε εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα. Ωστόσο, προσπαθήστε να μη βαρεθείτε αμέσως γιατί έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσετε κάποιες σημαντικές υποθέσεις στη μέση.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ο Ηλιος σάς δίνει μεγάλη ενέργεια για να καταφέρετε αρκετά πράγματα κι έτσι είναι σημαντικό να προωθήσετε ό,τι νομίζετε ότι το αξίζει. Αν χρειάζεστε βοήθεια ζητήστε την από ανθρώπους που εμπιστεύεστε αντί να μείνετε στο έλεος της μοίρας σας. Φροντίστε την υγεία σας αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα κάποιας ασθένειας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Αισθάνεστε λίγο υποτονικοί σήμερα, αλλά μπορείτε να βρείτε τη δύναμη να καταπολεμήσετε αυτό το αίσθημα. Δοκιμάστε να βρεθείτε με αγαπημένους σας φίλους και να κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και δεν θα σας κάνουν να βαρεθείτε καθόλου. Αν βρείτε στα λόγια των άλλων μια λύση σε ένα πρόβλημα

που σας απασχολεί, κρατήστε την.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Χρειάζεστε φίλους γύρω σας που να σας κάνουν να αισθάνεστε ότι σας αγαπούν και σας εκτιμούν. Θέλετε και χρειάζεστε προστασία, συμβουλές και διαβεβαιώσεις σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους σας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό σας και να καταλάβει τι θέλετε.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Κινείστε πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο τώρα. Οι πλανητικές επιρροές γύρω σας σάς δημιουργούν αρκετά νεύρα. Το μυαλό σας τρέχει σε χίλια δυο πράγματα αλλά τώρα πρέπει να κρατήσετε τις σκέψεις σας για τον εαυτό σας, αν δεν θέλετε να προσβάλετε κάποιους ανθρώπους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Κάντε ένα διάλειμμα μέσα στην τρέλα της ημέρας ώστε να σκεφτείτε διεξοδικά τις επόμενες κινήσεις σας. Αν βιάζεστε και προχωράτε τις υποθέσεις σας πολύ γρήγορα μπορεί να γίνετε αρκετά απρόσεκτοι και να έχετε μεγάλα προβλήματα. Είστε πιο επίμονοι και έντονοι από ό,τι συνήθως στις συζητήσεις σας με τους άλλους.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Βάλτε τις προτεραιότητές σας σε έναν κατάλογο πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας ώστε να ξέρετε πώς πρέπει να κινηθείτε. Μην περιμένετε να πάρετε κάποια στιγμιαία ικανοποίηση, αφού η επιτυχία μπορεί να έρθει, αλλά όχι αμέσως, ούτε αρκετά εύκολα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Το μυαλό σας πηδάει από τη μία υπόθεση στην άλλη και δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε τίποτα. Ετσι, θα λειτουργείτε πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως και ενδεχομένως να χρειάζεστε κάποιον επιπλέον χρόνο ώστε να κάνετε μια επισκόπηση του πού βαδίζετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Βεβαιωθείτε ότι όσα λέτε έχουν μια δόση αλήθειας γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους άλλους με σαφήνεια. Ακόμα ενδέχεται να αγνοήσετε ορισμένες λεπτομέρειες στην προσπάθειά σας να δείτε πού ακριβώς βαδίζετε και να σώσετε μια παρτίδα που πάει προς την ήττα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Προσπαθήστε να ακούτε και λίγο τι έχουν να πουν οι άλλοι, δεδομένου ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Σημειώστε μερικά σημεία που πρέπει να συζητήσετε ενδελεχώς με τους γύρω σας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε κουβέντα

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Μερικές φορές δεν είναι κακή ιδέα να κάνετε την αυτοκριτική σας, ιδιαίτερα πριν επισημάνετε τις ατέλειες των άλλων ανθρώπων ώστε να προλάβετε κάποια τυχόν άδικη επίθεση προς το πρόσωπό σας.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αν δεν μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, στον βαθμό που να είστε σε θέση αργότερα να περιποιηθείτε τον εαυτό σας με λίγη πολυτέλεια, τότε θα νιώσετε ότι στερείστε πράγματα. Αυτή η έλλειψη ωστόσο εν τέλει θα σας βγει σε καλό αφού θα μάθετε να λειτουργείτε πιο συνετά στις αγορές σας.