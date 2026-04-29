Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» λέγοντας ότι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών είναι επικίνδυνη κατάσταση που πλήττει τον πυρήνα του κράτους Δικαίου.

«Και σε εμένα φαίνονταν περίεργα πολλά πράγματα, τώρα πια δεν με εκπλήσσει τίποτα πια. Πέρσι είχα πει κάτι και δέχθηκα μεγάλη επίθεση, το ότι «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη». Το είπα αυτό γιατί έχω μια εμπειρία στην έκβαση αυτής της υπόθεσης και αν κάποιος διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία πια πλήττει τον πυρήνα του κράτους Δίκαιου. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Θα σας πω δύο απλά παραδείγματα: εσείς και όλοι μας γνωρίζουμε ότι στοχοποιήθηκαν οι 4 αρχηγοί των Ε.Δ. από το predator και ο κ. Τζαβέλλας λέει ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε «τι, πως, πού», δηλαδή ποιος, γιατί και που είναι το υλικό που κάποιοι υπέκλεψαν από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό πια είναι θέμα Εθνικής Ασφάλειας», είπε αρχικά αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και για την απόφαση του Αρείου Πάγου να αρχειοθετήσει την υπόθεση.

Και συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης: «Δεύτερο ζήτημα: Βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ και λέει «Νίξον» τον κ. Μητσοτάκη, λέει ότι πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. «Φωτογραφίζει» την χώρα μας δηλαδή, το κράτος και την ΕΥΠ. Και ο κύριος Τζαβέλλας δεν τον καλεί να του πει «έλα εδώ, λες Νίξον τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Λες ότι έχεις στοιχεία ότι το πουλάς μόνο σε κράτη. Φέρε μας τα στοιχεία για να αποδείξεις τα λεγόμενά σου». Άρα ο κύριος Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο, ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η λογική είναι μία, ότι το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί είπε και δεσμεύτηκε ότι θα έρθει και θα αντιμετωπίσει την θεσμική παρακμή που δημιούργησε ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και τα χειρότερα.

Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη Δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε και έναν μηχανισμό προπαγάνδας από τα media και τα social media για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό. Θέλετε παραδείγματα; Επηρεασμός δικαιοσύνης; Η υπόθεση των υποκλοπών ή συγκάλυψη. Ροή χρήματος; Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το ‘20 το ξέρανε από τον κύριο Βάρα, δεν κάνανε τίποτα και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ από την εγκληματική οργάνωση που περιγράφει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και δεν επέτρεψαν μετά βάσει του άρθρου 86 να ερευνηθούν ούτε ο κύριος Αυγενάκης, ούτε ο κύριος Βορίδης. Υπάρχουν γνωστά τρολ στο διαδίκτυο που υπηρετούν τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ. Αυτούς λοιπόν ποιος τους μάζεψε; Ποιος έδωσε την εξουσία; Ποιος τους πληρώνει; Ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου. Άρα για ό,τι λέω έχω στοιχεία. Λένε ότι επιτίθεμαι στη δικαιοσύνη.

Εγώ αξιολογώ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης διότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Εκβίασα εγώ κανέναν δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του; Η άποψή μου παραμένει σταθερή. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και προτείνω ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης να αλλάξει. Να μην την επιλέγει ο πρωθυπουργός ή η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ένα διευρυμένο σώμα».

«Ορφανά του ΛΑ.ΟΣ. και τύποι από τα «Παρατράγουδα» οι πραίτορες του Μητσοτάκη – Αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή»

«Οι τελευταίοι πραίτορες του κυρίου Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑ.ΟΣ. και κάτι τύποι από τα παρατράγουδα της κυρίας Πάνια. Αυτοί του έχουν μείνει. Ακόμη και πέντε βουλευτές και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, αρθρογράφησαν χθες και τι είπαν; Ότι αυτό το επιτελικό κράτος, ο τρόπος που λειτουργεί, δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Το λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι βουλευτές τους επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφουμε τόσο καιρό. Πρέπει να τελειώσει το επιτελικό κράτος. Πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Γι αυτό αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε σχετικά.