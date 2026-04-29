Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν σήμερα, 29 Απριλίου 2026, οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ). Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά την εγκληματική ενέργεια εις βάρος εργαζομένων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Κεραμεικού), όπου τραυματίστηκε συμβασιούχος των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι εργαζόμενοι ζητούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όλων των υπαλλήλων και των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες του οργανισμού. Μεταξύ αυτών, ζητούν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και την παρουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού φύλαξης.

Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ επισημαίνει: «Επιτέλους, δεν γίνεται οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ να γινόμαστε αδιαμαρτύρητα ο σάκος του μποξ και τα εξιλαστήρια θύματα της υποστελέχωσης και των προβλημάτων γραφειοκρατίας που ταλανίζουν τη δημόσια διοίκηση. Ο κάθε υπεύθυνος και αρμόδιος ας αναλάβει τις ευθύνες του». Στην ίδια ανακοίνωση, εκφράζεται συμπαράσταση στον τραυματισμένο εργαζόμενο, με ευχές για ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Αιτήματα για προσλήψεις και ενίσχυση των υπηρεσιών

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση πραγματοποίηση εκατοντάδων προσλήψεων στον e-ΕΦΚΑ, την ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών και τη δημιουργία ολοκληρωμένης υπηρεσίας φύλαξης σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.

Όπως υπογραμμίζεται: «Οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι». Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ καλεί όλους τους υπαλλήλους σε καθολική συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργία και στη συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, καθώς και στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους.