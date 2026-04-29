Ξεχωριστές στιγμές περιλάμβανε η προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει του Final 4 του Basketball Champions League, με τους «κιτρινόμαυρους» να πραγματοποιούν μέρος της επίσημης φωτογράφισής τους σε έναν ιστορικό χώρο.

Στο πλαίσιο του Content Day της διοργάνωσης, αντιπροσωπεία του BCL βρέθηκε στην Αθήνα και πέρα από τη Sunel Arena, οι λήψεις μεταφέρθηκαν και στο Καλλιμάρμαρο.

Η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς εκεί η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το 1968 το Κύπελλο Κυπελλούχων, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι Δημήτρης Φλιώνης, ΡαϊΚουάν Γκρέι, Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τζέιμς Νάναλι φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας στον ιστορικό χώρο, συμμετέχοντας σε μια φωτογράφιση με έντονο συμβολισμό.

Με «οδηγό» το ένδοξο παρελθόν και την αύρα του 1968, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα, με στόχο να προσθέσει ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή της.