Στον ΠΑΟΚ η απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδος προκαλεί εσωστρέφεια. Η εμφάνιση και μάλιστα με συνέντευξη Τύπου του Ανδρέα Παπαμιμίκου σε ρόλο ειδικού συμβούλου του ιδιοκτήτη της ομάδας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη δείχνει ότι στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να προβληματίζονται σοβαρά για αυτό που είναι εδώ και δύο χρόνια το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας κατά τη γνώμη μου: αναφέρομαι στην έλλειψη στελεχών.

Ο Παπαμιμίκος είπε πάρα πολλά – άλλωστε όποιος τον γνωρίζει λέει πως αγαπάει το μικρόφωνο. Από τα πολλά κρατάω μια αναφορά που δείχνει τι θα συμβεί προσεχώς. «Ολη η τοποθέτησή μου αφορά τομές. Το πώς θα διαρθρωθεί το διοικητικό και το αθλητικό τμήμα. Οι τομές θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, είναι αποφάσεις του προέδρου. Είναι ένα σχέδιο μελετημένο πάρα πολύ καιρό». Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς πως στον ΠΑΟΚ θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Και σύντομα.

Δεδομένο

Θα φτάσουν αυτές οι ανακατατάξεις μέχρι τον ίδιο τον Ραζβάν Λουτσέσκου; Θα τεθεί θέμα αντικατάστασής του; Ας μη βιαζόμαστε. Υπάρχει ωστόσο ένα δεδομένο και ο Παπαμιμίκος το ξεκαθάρισε: το διοικητικό μοντέλο του ΠΑΟΚ που υπάρχει σήμερα δεν λειτουργεί. «Μελετάμε μοντέλα που θα τα προσαρμόσουμε στο ελληνικό περιβάλλον. Δεν έχουμε πάρει ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του DNA. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, μόνο να το εξελίξει.

Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Να συμβάλλω σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να κριθώ αυστηρά και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο στο τέλος» είπε και πρόσθεσε πως «ο ανταγωνισμός ο ίδιος σε αναγκάζει ως ομάδα να αλλάξεις. Για να πρωταγωνιστείς θα πρέπει να αλλάξεις ο ίδιος. Ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος διαφορετικά δούλευε πριν από δέκα χρόνια, διαφορετικά σήμερα.

Εγώ ως δικηγόρος αλλιώς δούλευα πριν από δέκα χρόνια με την εταιρεία, αλλιώς τώρα» εξήγησε και τόνισε πως «ως ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνεις πίσω από τις εξελίξεις». «Φτάσαμε να πρωταγωνιστούμε. Για να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο πρέπει να αλλάξουμε. Ο κύριος Σαββίδης το έχει αντιληφθεί εδώ και καιρό. Γι’ αυτό δουλεύεται αυτό το μοντέλο. Το χειρότερο πράγμα είναι να πιστεύεις ότι όλα πάνε τέλεια». Που σε απλά ελληνικά σημαίνει πως και ο Λουτσέσκου τελεί υπό κρίση.

Μοντέλο

Γιατί το λέω; Γιατί το μοντέλο που υπήρχε στον ΠΑΟΚ και ο Παπαμιμίκος μάς είπε πως θέλει να αλλάξει ήταν το πιο απλό που υπάρχει στην Ελλάδα – ίσως και στην Ευρώπη: δεν υπήρχε μια εταιρεία ΠΑΟΚ, αλλά μια ομάδα ανθρώπων γύρω από τον ρουμάνο προπονητή, που ο σκοπός τους είναι να τον ακούνε και να τον βοηθάνε. Ο Λουτσέσκου κατάφερε με κάποιον τρόπο να γίνει κάτι σαν τον σερ Αλεξ Φέργκιουσον του ΠΑΟΚ: ένας μάνατζερ με απόλυτες εξουσίες. Το πράγμα λειτούργησε για μία σεζόν: πρόπερσι ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρωτάθλημα με ένα τρομερό ντεμαράζ στο τέλος των play off και τέσσερις συνεχόμενες νίκες – με ΠΑΟ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Αρη. Αλλά έκτοτε ο ΠΑΟΚ πορεύεται φανερά χωρίς στελέχη.

Υπάρχει ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του, η Μαρία Γκοτζάρεβα και ο Βιεϊρίνια. Υπάρχει το γραφείο Τύπου, ο πάντα παρών Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος που ασχολείται με πολλά αλλά όχι και με τα αγωνιστικά και τέλος. Τώρα ο Σαββίδης καταλαβαίνει πως πρέπει να δημιουργηθεί ξανά μια εταιρεία και για να τρέξει πολλά που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τα αγωνιστικά: το σχέδιο κατασκευής της Νέας Τούμπας π.χ. κάποιος πρέπει να το τρέξει. Και βλέπει πως το να δίνεις υπερεξουσίες σε έναν προπονητή δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Ειδικά αν αυτός βρεθεί και σε μια δύσκολη προσωπική στιγμή όπως ο Ραζβάν όταν έχασε τον πατέρα του. Βέβαια, ενώ όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι εύκολες κι απλές και μάλλον άργησαν, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί προσεχώς. Γιατί ο Παπαμιμίκος που ανήγγειλε τις αλλαγές είναι δικηγόρος. Και δεν θυμάμαι να έχει δημιουργήσει πολλές ποδοσφαιρικές εταιρείες, δηλαδή να έχει προσλάβει ανθρώπους, να έχει φτιάξει οργανόγραμμα, να έχει προσδιορίσει στόχους κτλ. κτλ.

Ημιτελικός

Απόψε υπάρχει στο πρόγραμμα ο δεύτερος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ, που θα τον δούμε το βράδυ στο MEGA: η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Αρσεναλ. Η μεγάλη ερώτηση απόψε είναι μία και μόνη: αν οι Κανονιέρηδες του Λονδίνου θα έχουν τη δύναμη να ανταποκριθούν στη δυσκολία μετά τα όσα τους συμβαίνουν στην Αγγλία όπου κινδυνεύουν να χάσουν από τη Μάντσεστερ Σίτι ένα πρωτάθλημα στο οποίο ήταν πρώτοι στη βαθμολογία από την πρεμιέρα του.

Σκηνή

Υπάρχει μια καταπληκτική ως προς τη δραματικότητά της σκηνή μετά το τέλος του ματς που η Αρσεναλ έχασε από τη Μάντσεστερ Σίτι χάνοντας και την πρωτιά της. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ο Ντέκλαν Ράις σηκώνει από το έδαφος τον διαλυμένο από την ένταση συμπαίκτη του Εντεγκαρντ και του φωνάζει «τίποτα δεν έχει τελειώσει». Ο Εντεγκαρντ παρ’ όλα αυτά αρνείται να σηκωθεί και του δείχνει χειρονομώντας να τον αφήσει.

Ο Ράις το φωνάζει και μοιάζει να σκέφτεται ότι όσοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω του (συμπαίκτες και αντίπαλοι) μοιάζουν να σκέφτονται και να λένε το αντίθετο, ότι δηλαδή και φέτος η Αρσεναλ βαδίζει προς μια καταστροφή. Ο Ράις ως αρχηγός της ομάδας το φωνάζει αυτό το «τίποτα δεν έχει τελειώσει» καταθέτοντας μια στιγμή προσωπικής υπερηφάνειας, αλλά και λογικής: υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια, η Αρσεναλ έχει ένα σχετικά ευνοϊκό πρόγραμμα και πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι έχει ήδη χάσει τον τίτλο. Αλλά δεν μετρά η λογική πάντα στο ποδόσφαιρο, μετράνε και οι εντυπώσεις.

Κόντρα

Μετά τον αγώνα αυτόν γράφτηκαν πάρα πολλά στις βρετανικές εφημερίδες που απηχούν αυτή την εντύπωση. Ο Τζόναθαν Γουίλσον στην «Guardian» έγραψε ότι η κούρσα του τίτλου απέχει πολύ από το να τελειώσει, αλλά η Αρσεναλ βρίσκεται στην ανάγκη να πρέπει να απαντήσει στον εαυτό της αν μπορεί να ανασυνταχθεί ή αν με τη συμπεριφορά της θα συμφωνήσει με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη κερδίσει το πρωτάθλημα.

Το αποψινό ματς του Τσάμπιονς Λιγκ με την Ατλέτικο ή θα μεγαλώσει την ανασφάλεια των Κανονιέρηδων ή θα λειτουργήσει ως ευκαιρία να βρεθεί η χαμένη τους αυτοπεποίθηση. Το ματς έχει ενδιαφέρον γιατί η Αρσεναλ είναι σαν να παίζει κόντρα στον εαυτό της. Ο Σιμεόνε το ξέρει καλύτερα από όλους μας…