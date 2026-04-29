Τη στιγμή που οι παίκτες του Άρη προετοιμάζονται για την τελική ευθεία της σεζόν, ο σχεδιασμός της διοίκησης αρχίζει να κινείται σε πιο γοργούς ρυθμούς. Ολο το προηγούμενο διάστημα, ο Θεόδωρος Καρυπίδης διαμόρφωνε ένα προσχέδιο το οποίο καλείται σταδιακά να θέσει σε εφαρμογή από τη στιγμή που η φετινή σεζόν έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Σε περίοπτη θέση παραμένει το θέμα του προπονητή και με τον Νίκο Παπαδόπουλο να προκρίνεται σταθερά ως επιλογή. Η απώλεια του 5ου εισιτηρίου για την Ευρώπη… απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο και την περίπτωση του έλληνα τεχνικού, με τον οποίο ο Αρης έχει πραγματοποιήσει έναν κύκλο επαφών το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, δεν έχει πέσει ακόμα η… σφραγίδα, κάτι που αφήνει τα πάντα ανοικτά. Είτε δηλαδή να στραφεί ο Αρης σε κάποια άλλη επιλογή εντός συνόρων είτε στο εξωτερικό, χωρίς το δεύτερο σενάριο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ως σενάριο υπάρχει και η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου, χάρη στην παρουσία του αυτόν τον 1,5 μήνα στην ομάδα. Για την ώρα, όμως, βρίσκεται πιο χαμηλά αυτή τη στιγμή στην ατζέντα των Κιτρινόμαυρων.

Παράλληλα οι άνθρωποι της ομάδας ετοιμάζονται για έναν νέο κύκλο επαφών με ποδοσφαιριστές που είχαν συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα και με επίκεντρο την ελληνική αγορά, τσεκάροντας παράλληλα και κάποιες ακόμα περιπτώσεις εντός των συνόρων που κάνουν «κλικ» σε Καρυπίδη και Ρέγες. Ο Αρης θέλει να έχει έτοιμες κάποιες επαφές με ποδοσφαιριστές για να παρουσιάσει στον νέο προπονητή.