Η EuroLeague προχώρησε στην απόσυρση ανάρτησης που είχε δημοσιεύσει στα social media, η οποία αφορούσε φάση από τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Βαλένθια.

Στο σχετικό βίντεο εμφανίζονταν οι Μπράνκου Μπαντιό και Κέντρικ Ναν σε μία αμφιλεγόμενη φάση, με το στιγμιότυπο να προκαλεί άμεση αντίδραση από τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Κέντρικ Ναν ανέφερε σε σχόλιο: «Τάπα; Δεν πέφτω έτσι με τέτοια ορμή από καθαρή τάπα, κουνάω το κεφάλι μου». Το SMH σημαίνει shaking my head — «κουνάω το κεφάλι μου απογοητευμένος» φράση με την οποία ο Αμερικανός σούπερ σταρ εξέφρασε την απογοήτευσή του.

Λίγη ώρα αργότερα, η EuroLeague κατέβασε το συγκεκριμένο post από τον λογαριασμό της στο Instagram, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για την απόφαση.