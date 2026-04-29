Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ (30/05, 21:00), με τον Γιώργος Μπαρτζώκα να σχολιάζει την επικείμενη αναμέτρηση στις δηλώσεις του

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για την προετοιμασία: Ακολουθείς μία πεπατημένη , θα κάνουμε μίτινγκ με τους παίκτες θα επιστήσουμε την προσοχή στην ομάδα μας. Το θέλω και στην κοινή γνώμη να μην νομιστεί πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, θα είναι κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι για εμάς και για τους αντιπάλους μας. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα, έχει ποιότητα, το έδειξε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».

Για αλλαγές ενόψει του δευτέρου παιχνιδιού: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι, βλέπουμε αν έχουν προσθέσει κάτι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα ή να διαλέξουμε εμείς σε κάποια place κάποια πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε πολλές αλλαγές».

Για την κατάσταση των τραυματιών:«Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών ο Γουόρντ και ο Ντόρσεϊ αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα για κανέναν. Ο Βεζένκοβ έχει ράμματα, αλλά θα είναι κανονικά, ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι οκ».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο ματς και τον κίνδυνο του δεύτερο παιχνιδιού:«Θα τους πω αυτό το παράδειγμα (σ.σ. αυτό με τη Σιένα το 2011), το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Ήταν ένα παιχνίδι, που λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και πήγαμε με εννέα πόντους στο ημίχρονο.

Το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο, το να μπει ή όχι η Μονακό στο παιχνίδι. Οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό σαν παιχνίδι, ούτε σε ποσοστά, ούτε σε βασικούς τομείς που πρέπει να είμαστε καλοί. Ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση ήταν μεγάλη. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα.

Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα.

Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».