Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (3/5, 19:00), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στην προπόνηση της ομάδας, τέσσερις ποδοσφαιριστές συνέχισαν θεραπεία και έμειναν εκτός προγράμματος, δημιουργώντας ερωτηματικά για τη διαθεσιμότητά τους στο κρίσιμο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, οι Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοβ, Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή.

“Γεμάτο πρόγραμμα στην Νέα Μεσημβρία το πρωί της Τετάρτης (29.04), με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η μέρα στο Αθλητικό Κέντρο ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε rondo, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι με τέσσερις εστίες, υψηλής έντασης. Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Κίριλ Ντεσπόντοβ , Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία.