Όσοι ποδοσφαιριστές καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια λεκτικών αντιπαραθέσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τιμωρούνται με αποβολή από τον διαιτητή.

Καθώς πλησιάζει η σέντρα της διοργάνωσης, γίνονται ολοένα και πιο σαφείς οι λεπτομέρειες των κανονισμών. Μετά από σχετική σύσκεψη στο Βανκούβερ, η IFAB προχώρησε σε επίσημες ανακοινώσεις, διευκρινίζοντας τη συγκεκριμένη οδηγία.

«Κατά την κρίση του διοργανωτή της εκάστοτε διοργάνωσης, οποιοσδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης με έναν αντίπαλο μπορεί να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα».

Σύμφωνα με το Sky News, η FIFA σκοπεύει να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη τροποποίηση κανονισμού στο Μουντιάλ του 2026.

Αφορμή αυτής της απόφασης ήταν το περιστατικού που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα, όταν ο Πρεστιάνι τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές για ομοφοβικό σχόλιο προς τον Βινίσιους Ζούνιορ.

Ο Ινφαντίνο ανέφερε: «Αν ένας παίκτης καλύψει το στόμα του και πει κάτι, και αυτό έχει ρατσιστική προέκταση, τότε προφανώς πρέπει να αποβληθεί.

Πρέπει να υπάρχει η υπόθεση ότι είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να καλύψει το στόμα του».