Ελεύθεροι αφέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) οι τρεις συλληφθέντες, μετά το σοβαρό ατύχημα του 5χρονου αγοριού από την Ολλανδία σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στη Χερσόνησο Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό. Υπενθυμίζεται, ότι οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του 36χρονου πατέρα του παιδιού για έκθεση, ενός 27χρονου ναυαγοσώστη και του προσωρινά υπευθύνου της ξενοδοχειακής μονάδας, ηλικίας 48 ετών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το συμβάν. Το αγοράκι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ και έχει υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Οι γιατροί αναφέρουν, ότι δεν έχει παρουσιαστεί οίδημα, ωστόσο εκφράζουν ανησυχία για τη λειτουργία του εγκεφάλου, καθώς δεν είναι γνωστό πόση ώρα παρέμεινε στο νερό.

Η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της προανάκρισης, θα εξετάσει και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, προκειμένου να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.