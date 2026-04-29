Το οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης που διαμορφώθηκε μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με σοβαρές πιέσεις, καθώς οι ισορροπίες που το στήριξαν για περισσότερο από μια δεκαετία δείχνουν να ανατρέπονται. Η ευρωζώνη, που για χρόνια παρουσιάζεται ως μια περιοχή με ισχυρό εμπορικό πλεόνασμα, βλέπει τη θέση της να αποδυναμώνεται, ενώ η Γερμανία, παραδοσιακή «ατμομηχανή» των εξαγωγών, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Μετά την κρίση του 2008 και την επακόλουθη κρίση χρέους, το οικονομικό πρότυπο της ευρωζώνης μετασχηματίστηκε ουσιαστικά σε μια πιο «γερμανική» εκδοχή του. Οι χώρες του Νότου περιόρισαν τα ελλείμματά τους, οι μισθοί συγκρατήθηκαν και η ανταγωνιστικότητα ενισχύθηκε μέσω εσωτερικής προσαρμογής. Το αποτέλεσμα ήταν μια περίοδος ισχυρών εμπορικών πλεονασμάτων, που στο τέλος της δεκαετίας του 2010 έφταναν τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ανά τρίμηνο.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά την τρέχουσα δεκαετία. Οι ενεργειακές αναταράξεις, η μείωση της προσφοράς ρωσικού φυσικού αερίου και η στροφή σε ακριβότερες ενεργειακές πηγές έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη. Παράλληλα, η άνοδος των μισθών και η εντεινόμενη διεθνής ανταγωνιστικότητα, κυρίως από την Κίνα, έχουν πλήξει τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις παγκόσμιες αγορές.

Η ενεργειακή κρίση του 2021–2022 αποτέλεσε σημείο καμπής, οδηγώντας ακόμη και προσωρινά σε εμπορικά ελλείμματα. Παρότι η Ευρώπη προσαρμόστηκε μειώνοντας την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο, η νέα ενεργειακή ισορροπία παραμένει πιο δαπανηρή και λιγότερο σταθερή.

Η ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε γεωπολιτικά σοκ που επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας, γεγονός που συμπιέζει το εμπορικό της πλεόνασμα.

Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη βιομηχανική οικονομία της Ευρώπης, επηρεάζεται δυσανάλογα. Η ενεργειακή της εξάρτηση, σε συνδυασμό με την υψηλή συμμετοχή ενεργοβόρων βιομηχανιών στο ΑΕΠ της, την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις. Παράλληλα, η πίεση από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό της Κίνας είναι πλέον εμφανής σε κρίσιμους τομείς όπως τα μηχανήματα, τα οχήματα και τα χημικά προϊόντα.

Η Κίνα δεν αποτελεί πλέον μόνο μια αγορά για τα γερμανικά και ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά και έναν ισχυρό ανταγωνιστή που διεκδικεί μερίδιο στις ίδιες αγορές. Η ραγδαία ανάπτυξη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά οχήματα, έχει ήδη μετατρέψει την Ευρώπη από καθαρό εξαγωγέα σε καθαρό εισαγωγέα σε ορισμένους τομείς.

Την ίδια στιγμή, οι εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ασταθείς, με τους δασμούς και τις πολιτικές εντάσεις να δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.

Η Ευρώπη εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από τις αμερικανικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, μεταφέροντας μέρος της ενεργειακής της εξάρτησης από τη Ρωσία σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος της ευρωζώνης δεν είναι απλώς ένα κυκλικό φαινόμενο, αλλά μια διαρθρωτική μεταβολή. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το πλεόνασμα μπορεί να μειωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενώ σε ακραία σενάρια δεν αποκλείεται ακόμη και η μετατροπή του σε έλλειμμα.

Το νέο περιβάλλον διαμορφώνει μια Ευρώπη λιγότερο εξαγωγική και περισσότερο εκτεθειμένη στις διεθνείς διακυμάνσεις. Το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στις εξαγωγές και στη βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας, φαίνεται να χάνει τη δυναμική του. Η αβεβαιότητα γύρω από την ενέργεια, η παγκόσμια αναδιάταξη των εμπορικών ροών και η άνοδος νέων βιομηχανικών δυνάμεων θέτουν υπό αμφισβήτηση τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ευρωπαϊκή οικονομική επιτυχία των τελευταίων δεκαπέντε ετών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία, καθώς το μοντέλο που τη μετέτρεψε σε εξαγωγική υπερδύναμη δείχνει πλέον τα όριά του.