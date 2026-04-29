Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει έως σήμερα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά επίσημη εκτίμηση του οικονομικού βάρους της σύγκρουσης.

Ο Τζουλς Χερστ, που ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την προμήθεια πυρομαχικών.

Το συνολικό κόστος του πολέμου αποτελούσε μέχρι πρόσφατα ασαφές ζήτημα για το Κογκρέσο και έχει εξελιχθεί σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση εντείνεται, καθώς εξετάζεται το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

Απαντώντας στην ενημέρωση, ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, υπογράμμισε ότι το Κογκρέσο ζητούσε επίμονα διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες του πολέμου. «Χαίρομαι που δώσατε αυτή την απάντηση, γιατί το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να έχουμε λάβει αριθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα, 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται υπό εύθραυστη εκεχειρία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και τις τελευταίες εβδομάδες τηρούν μία εύθραυστη εκεχειρία.