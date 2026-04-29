Οι εικόνες που καταγράφουν περαστικοί επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης κόβουν την ανάσα. Ένας 5χρονος που είχε μείνει ολομόναχος στο σπίτι, εκτοξεύει από το μπαλκόνι αντικείμενα για σχεδόν μία ώρα. Από ξύλα, πέτρες και επιτραπέζια παιχνίδια, μέχρι γλάστρες.

Παρά τις φωνές περαστικών, ο ανήλικος συνέχιζε απτόητος. Στο σπίτι δεν ήταν κανείς για να τον σταματήσει.

Η μητέρα του 5χρονου ισχυρίστηκε αργότερα πως άφησε τον γιο της μόνο στο σπίτι επειδή έπρεπε να πάει σε γιατρό. Είχε συνεννοηθεί με την νταντά που τον πρόσεχε αλλά εκείνη, όπως είπε, καθυστέρησε να πάει στο διαμέρισμα.

Καθοριστικής σημασίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ήταν οι προσπάθειες ενός άντρα που ανέβηκε στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας και αφού σκαρφάλωσε, κατάφερε να πατήσει στο μπαλκόνι του σπιτιού, που παρέμενε ολομόναχος ο 5χρονος.

Τι δήλωσε η μητέρα

Το μικρό αγόρι απομακρύνθηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς, με ένα λούτρινο αρκουδάκι στα χέρια του. Όλα αυτά το πρωί της Τρίτης, με τη μητέρα του 5χρονου να ειδοποιείται και τελικά να συλλαμβάνεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

«Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής. Είχα συνεννοηθεί με μία γυναίκα να έρθει να προσέξει το παιδί και δεν ήρθε. Αύριο στο δικαστήριο θα εξηγήσω τους λόγους που έγινε αυτό. Δεν ήρθε με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η κακιά στιγμή. Εκτέθηκα ως μητέρα. Ήταν λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η κοπέλα. Έφυγε 10:15 από το σπίτι και μαζί της είχα ραντεβού στις 10:30 για να προλάβω το ραντεβού που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για το παιδί μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Ωστόσο, δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση», δήλωσε η ίδια στο Live News.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Η μητέρα του οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να απολογηθεί και πήρε αναβολή για αύριο το πρωί. Υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να προβλέψει τα όσα συνέβησαν και ότι έλειψε από το σπίτι για πολύ λίγο επειδή υπήρξε ανάγκη.