Σχεδόν η μισή Ελλάδα έχει περάσει από τα επείγοντα του ΕΣΥ το 2025, με τα δημόσια νοσοκομεία να αποτελούν σταθερά τη «βαριά βιομηχανία» του χώρου της υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι σε διάστημα 12 μηνών, 4,96 εκατ. ασθενείς αναζήτησαν ιατροφαρμακευτική φροντίδα στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ενώ σε αυτά νοσηλεύτηκαν 2,53 εκατομμύρια ασθενείς.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας (BI – Health) για το περασμένο έτος, επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων ότι ένας στους δύο ασθενείς επισκέπτεται εφημερεύον νοσοκομείο, παρότι δεν χρήζει νοσηλείας. Παρ’ όλα αυτά, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας κυρίως για συνταγογράφηση ((4,18 εκατ.) παρά για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών προβλημάτων (3,35 εκ.).

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ήταν εκείνο που δέχτηκε τον μεγαλύτερο φόρτο κατά τις εφημερίες του, καθώς στα ΤΕΠ του απευθύνθηκαν συνολικά 126.593 ασθενείς το 2025. Ακολουθούν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με 108.056 ασθενείς στα Επείγοντα και το Νοσοκομείο Καλαμάτας με 107.273. Στην Αττική πάλι την πρωτιά κατέχουν το Νοσοκομείο Νίκαιας (102.761 περιστατικά) και το «Γ. Γεννηματάς» (100.045).

Ωστόσο όταν εξετάζει κανείς τα νοσοκομεία με τις περισσότερες νοσηλείες τότε η εικόνα διαφοροποιείται, με τα πανεπιστημιακά νοσηλευτικά ιδρύματα να εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών – ιδίως στην περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέρυσι νοσηλεύτηκαν 88.872 ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 81.696 ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Πατρών και 74.954 στο Ιωαννίνων. Στην Αθήνα πάλι τα… ηνία κρατούν το «Αττικόν» (76.666), ο «Ευαγγελισμός» (72.623), το Λαϊκό (72.249) και το «Γ. Γεννηματάς» (71.860).

Σε ό,τι αφορά τα παιδιατρικά περιστατικά, τις περισσότερες νοσηλείες συγκεντρώνει το Παίδων «Αγία Σοφία» (45.840) ενώ αντίστοιχα το «Π.&Α. Κυριακού» κατέγραψε πέρυσι 19.629 νοσηλείες και το Παίδων Πεντέλης 8.322. Ομως στις εφημερίες ο φόρτος κατανέμεται πιο ισομερώς: 70.926, 63.880 και 43.646 αντίστοιχα περιστατικά καταγράφτηκαν στα ΤΕΠ των τριών νοσηλευτικών ιδρυμάτων το 2025.

Εν τω μεταξύ, από τα ίδια συγκεντρωτικά δεδομένα προκύπτει ότι στα «εξιδεικευμένα» νοσηλευτικά ιδρύματα διαπιστώνεται ο μεγαλύτερος όγκος ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Για παράδειγμα, 145.600 ασθενείς απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο δερματολογικών παθήσεων «Ανδρέας Συγγρός» και στο ΚΑΤ εκτελέστηκαν 111.179 ραντεβού.