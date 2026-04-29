Ένα πραγματικό θρίλερ στην Καλαμάτα φαίνεται πως ολοκληρώθηκε, καθώς ξεκαθαρίστηκε η υπόθεση του 44χρονου Αλβανού που βρέθηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στη Δυτική Παραλία. Το πτώμα του άνδρα, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμό από καραμπίνα, εντοπίστηκε από μια 50χρονη γυναίκα και έναν 47χρονο Αλβανό, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονταν, μέχρι που η ιατροδικαστική εξέταση και η μαρτυρία του αδερφού του θύματος έριξαν φως στην υπόθεση. Ο αδερφός αποκάλυψε, ότι ο 44χρονος του είχε εκμυστηρευθεί, πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, που ανήκε στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου. Ωστόσο, το όπλο εντοπίστηκε αργότερα σε διαφορετικό χώρο, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα. Η καραμπίνα είχε ληγμένη άδεια και όπως διαπιστώθηκε, οι δύο πρώτοι μάρτυρες αρχικά απέκρυψαν την αλήθεια, φοβούμενοι πιθανή εμπλοκή τους. Το ίδιο βράδυ, ομολόγησαν στους αστυνομικούς ότι είχαν κρύψει το όπλο.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και οδήγησαν σε νέα ευρήματα. Οι συλληφθέντες υπέδειξαν στις αρχές σημείο σε καλαμιώνα, όπου βρέθηκαν μέσα σε μάλλινη κάλτσα ένα πυροβόλο όπλο, ένας γεμιστήρας και 60 φυσίγγια, περίπου 200 μέτρα μακριά από τον στάβλο. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 50χρονης ημεδαπής, του 47χρονου Αλβανού και ακόμη τεσσάρων Αλβανών, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στην παραποίηση του χώρου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση του έργου των αρχών.

Κατά την έρευνα στον στάβλο όπου διέμενε ο αυτόχειρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία σπάθα και ένα αυτοσχέδιο ξίφος, στοιχεία που προστίθενται στο υλικό της δικογραφίας.