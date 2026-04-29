Τα Χανιά ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Νίκο Αναστόπουλο, λίγες ημέρες μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στη Γ’ Εθνική.

Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα τον Φεβρουάριο, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να την κρατήσει στην κατηγορία.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και τον υποβιβασμό, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε στην αποχώρησή του, βάζοντας τέλος στη σύντομη θητεία του στον πάγκο των Κρητικών.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Αναστόπουλο. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα μας τον Φεβρουάριο του 2026, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία, με στόχο να την οδηγήσει στα play outs και να συμβάλει στην αγωνιστική της σταθεροποίηση.

Στο διάστημα παρουσίας του στον πάγκο, ο απολογισμός του ήταν 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες. Η ΠΑΕ Χανιά τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία».