Νέα απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κοινό άρθρο των πέντε βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι είχαν ασκήσει κριτική στο επιτελικό κράτος, κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας απαντά πως αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους», διευκρινίζοντας παράλληλα πως «το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική, όχι τη νομοθετική εξουσία».

Όπως σημείωσε, «άλλες είναι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης και άλλες της Βουλής, οι οποίες καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το επιτελικό κράτος

Αναφερόμενος στο άρθρο των πέντε βουλευτών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας· αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας».

Πρόσθεσε ακόμη: «Θέλουμε τη συμμετοχή του βουλευτή στο πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του. Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική».

Επεσήμανε επίσης ότι «άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής· αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Ωστόσο, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων έχει ιδιαίτερη σημασία».

Η αναφορά του από το Ναύπλιο

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε τοποθετηθεί και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, απαντώντας εμμέσως στους πέντε βουλευτές.

Όπως ανέφερε, «πήραμε 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών· τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του εξήγησε: «Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το τι είναι το επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος σημαίνει ότι αν παρουσιαστεί καθυστέρηση σε ένα έργο, θα υπάρξει άμεση παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος. Δεν παρεμβαίνει κανείς για να καπελώσει κανέναν· σημαίνει προγραμματισμό, συντονισμό και συνεχή αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει χώρα χωρίς ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που υλοποιούν σύνθετα έργα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης».

Τέλος, σημείωσε ότι «δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε ούτε να θεοποιούμε το επιτελικό κράτος· είναι ένας τρόπος διοίκησης που ενώνει την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τεχνοκρατών και πολιτικών, δεν αντιλαμβάνονται ότι η ΝΔ λειτουργεί ως ενιαία ομάδα».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Τιμούμε την Κοινοβουλευτική Ομάδα· είμαστε μια οικογένεια, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών και γι’ αυτό προχωρούμε μπροστά. Είμαστε κυρίαρχη δύναμη και θα κερδίσουμε και τις επόμενες εκλογές».