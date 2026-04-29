Ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Φώντας Μπαραλιάκος, εξέφρασε εκ νέου την έντονη κριτική του για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο κυβερνητικό κέντρο. Ο κ. Μπαραλιάκος ήταν ένας από τους πέντε βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή που δημοσίευση εφημερίδα «Τα Νέα».

Μιλώντας την Τετάρτη (29.04.2026) στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, τόνισε ότι οι βουλευτές της περιφέρειας πρέπει να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι το επιτελικό κράτος φέρει «ευθύνες», καθώς όπως είπε οι απαραίτητες παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα.

«Δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ο οποίος είχε αναφερθεί σε «φέουδα» και «τιμάρια», ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι «προφανώς είμαστε ομάδα». Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι το επιτελικό κράτος έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής.

«Από τη στιγμή που ορκίζονται οι υπουργοί, λαμβάνουν έναν μπλε φάκελο από το επιτελικό κράτος, στο οποίο είναι ο Άκης Σκέρτσος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το επιτελικό κράτος έχει ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικής των υπουργείων».

Απέκρουσε την εικόνα εσωτερικής υπονόμευσης, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών, δεν ξέρω ποιον εννοεί ο κ. Σκέρτσος». Όπως εξήγησε, το βασικό μήνυμα της επιστολής των βουλευτών ήταν «η εκπροσώπηση των πολιτών».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το επιτελικό κράτος υπήρξε «επιτυχημένο στις περιόδους μεγάλων κρίσεων», υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη κριτικής «για να γίνουμε καλύτεροι» ενόψει εκλογών. «Εμείς θα κριθούμε από το έργο μας», πρόσθεσε.

Η φωνή της περιφέρειας και το ασυμβίβαστο

Ο κ. Μπαραλιάκος επέμεινε στην ανάγκη να ακούγεται περισσότερο η φωνή των βουλευτών της περιφέρειας. «Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Αθηνών», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι βουλευτές μεταφέρουν «από κάτω προς τα πάνω» τα αιτήματα και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

«Θέλουμε μεγαλύτερη παρέμβαση στα κέντρα αποφάσεων για την υλοποίηση στρατηγικών στην περιφέρεια, να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς», τόνισε, περιγράφοντας την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της κυβερνητικής λειτουργίας με την καθημερινότητα των πολιτών.

Για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού, δήλωσε επιφυλακτικός: «Προς το παρόν δεν το υποστηρίζω, αλλά κρατώ επιφύλαξη». Όσον αφορά το γερμανικό μοντέλο, σημείωσε ότι δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, καθώς «μας αρέσει να επιλέγουμε ποιον θα στείλουμε στο ελληνικό Κοινοβούλιο».

«Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Γιάννη Παππά ότι ευθύνη έχει και ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, συμφώνησε, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος φέρει «ευθύνες».

«Το θέμα είναι παλιό. Όταν εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την άρση ασυλίας, νιώσαμε πολύ άβολα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Χαρακτήρισε «πολύ καλή απόφαση» τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εκτιμώντας ότι έτσι οι παραγωγοί δεν θα χρειάζεται πλέον να απευθύνονται σε πολιτικά γραφεία για ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές τους. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία call center, κατά το πρότυπο του πενταψήφιου αριθμού στον ΕΦΚΑ, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται άμεσα.

«Αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει πιο πριν και όχι τώρα, με συνέπειες για τους συμπολίτες μας και τους βουλευτές», συμπλήρωσε.

Μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης

Επίσης, ο Φώντας Μπαραλιάκος απηύθυνε και μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, με σαφή αιχμή προς όσους βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό. «Καλό είναι να λείπει η αφ’ υψηλού κριτική», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι είμαστε μέσα στη μάχη της καθημερινότητας».

Τόνισε ότι «δεν διεκδικούμε όλοι σταυρό, αλλά είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα», επιμένοντας πως μέσα σε μια πολιτική «οικογένεια» είναι θεμιτό να εκφράζεται κριτική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όσοι επιλέγονται από τον πρωθυπουργό» οφείλουν να βρίσκονται πιο κοντά στους βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι όπως είπε έχουν «περπατησιά» στις τοπικές κοινωνίες και μπορούν να μεταφέρουν την πραγματική εικόνα σε εκείνους που «σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τη χώρα».

Καταληκτικά, και με αφορμή τις αναφορές ότι συγκαταλέγεται στους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά, ο Φώντας Μπαραλιάκος ξεκαθάρισε: «Δεν τα έχω πει καθόλου με τον κ. Σαμαρά».