Τη δυνατότητα της έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ, σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, εκτός από τα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ.
Όπως προβλέπει ο νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό των Μεταφορών, τα συγκεκριμένα συνεργεία, θα είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν τα νέα δεδομένα του ελέγχου των οχημάτων για τις εκπομπές ρύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Κώστας Βήκας η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου.
Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι, οι διαδικασίες και η έναρξη της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Να σημειωθεί ότι στο αρχικό νομοσχέδιο η έκδοση της Κ.Ε.Κ. προβλεπόταν να γίνεται μόνο από ΚΤΕΟ. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Το κόστος για την έκδοση της Κ.Ε.Κ. κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 ευρώ, ενώ ο έλεγχος ΚΤΕΟ από 30 – 60 ευρώ.
Επίσης, γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο των κυρώσεων, για όσους δεν φέρουν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Η μη κατοχή ή μη έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επιφέρει χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 30 έως 350 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα έως και 70 ημερών.
Το πρόστιμο για εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ κυμαίνεται από 10€ έως 33€ (ανάλογα τον χρόνο καθυστέρησης) ενώ αν εντοπιστεί όχημα από την τροχαία χωρίς δελτίο ΚΤΕΟ, το πρόστιμο είναι 400€ και αφαίρεση πινακίδων/άδειας.