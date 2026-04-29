Τη δυνατότητα της έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ, σύμφωνα με διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, εκτός από τα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ.

Όπως προβλέπει ο νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό των Μεταφορών, τα συγκεκριμένα συνεργεία, θα είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν τα νέα δεδομένα του ελέγχου των οχημάτων για τις εκπομπές ρύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Κώστας Βήκας η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου.

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι, οι διαδικασίες και η έναρξη της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Να σημειωθεί ότι στο αρχικό νομοσχέδιο η έκδοση της Κ.Ε.Κ. προβλεπόταν να γίνεται μόνο από ΚΤΕΟ. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.