 Η WTA επιβεβαίωσε ότι τον ερχόμενο Ιούλιο η Αθήνα θα φιλοξενήσει ξανά τουρνουά της, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, επαναφέροντας τη χώρα στον χάρτη του κορυφαίου γυναικείου τένις.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ, ενώ το νέο τουρνουά θα πάρει τη θέση του Jiangxi Open στο καλεντάρι της σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη, μέσα από δήλωσή της, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας πόσο ξεχωριστό είναι για την ίδια να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, στην πατρίδα της.

Η δήλωση της Σάκκαρη για το τουρνουά

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου.

Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια.

Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».

