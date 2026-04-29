Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, έφτασαν μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Madrid Open, όμως γνώρισαν τελικά την ήττα από τους Γκουίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρντ με 5-7, 6-1, 11-9.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Έλληνας τενίστας ολοκληρώνει την παρουσία του στη Μαδρίτη, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο διπλό, και στρέφει την προσοχή του στη συνέχεια της σεζόν. Επόμενος σταθμός για τον ίδιο είναι το Masters της Ρώμης, που ξεκινά την επόμενη Τρίτη και διαρκεί δύο εβδομάδες.

Στην εξέλιξη του αγώνα, το ελληνοϊταλικό δίδυμο μπήκε δυνατά, προηγούμενο 3-0 και παίρνοντας το πρώτο σετ, παρά την προσωρινή αντίδραση των αντιπάλων που ισοφάρισαν σε 5-5. Στο κρίσιμο δωδέκατο game, όμως, πέτυχαν το καθοριστικό break και έκλεισαν το σετ υπέρ τους.

Στο δεύτερο σετ, Αντρεότσι και Γκινάρντ κυριάρχησαν πλήρως, χάνοντας μόλις ένα game και ισοφαρίζοντας εύκολα σε 1-1. Στο match tie-break που ακολούθησε, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη: οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι προηγήθηκαν 4-2, αλλά οι αντίπαλοί τους απάντησαν με σερί 7-1, φτάνοντας σε τέσσερα match points.

Παρότι το ελληνo-ιταλικό δίδυμο έσωσε όλα τα πρώτα match points, ένα λάθος του Τσιτσιπά στο κρίσιμο σημείο έδωσε νέα ευκαιρία στους αντιπάλους, οι οποίοι και την εκμεταλλεύτηκαν στο σερβίς τους, κλείνοντας το ματς με 11-9. Στα προημιτελικά, Αντρεότσι και Γκινάρντ θα αντιμετωπίσουν τους Ρομέν Αρνεντό και Βαλεντίν Βασερό.