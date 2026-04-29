Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση που σημειώθηκε στο Λονδίνο με θύματα μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Γκόλντερς Γκριν, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε ηλικιωμένο που περίμενε στη στάση του λεωφορείου, φορώντας κίπα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο δράστης τού κατάφερε επανειλημμένα χτυπήματα με μαχαίρι στον λαιμό, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σεβίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης. Στο ντοκουμέντο διακρίνεται η μανία με την οποία επιτίθεται ο δράστης, ενώ περαστικοί σπεύδουν να βοηθήσουν το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε λίγο αργότερα και σε δεύτερο άτομο εβραϊκής καταγωγής.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, μέχρι τη σύλληψή του. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «βαθιά ανησυχητικές», τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έκανε λόγο για «αποτρόπαια επίθεση», επισημαίνοντας την αύξηση αντισημιτικών περιστατικών στην πόλη και καλώντας για ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Η σύλληψη του δράστη έγινε έπειτα από έντονη αντίσταση. Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με χρήση Taser, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, πολίτες είχαν ήδη συμβάλει στον περιορισμό του μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις.

NEW FOOTAGE: Terror attack in Golders Green: Video shows the arrest of the suspect who stabbed two Jews in Golders Green, London’s Jewish neighborhood. (Israel Live News) https://t.co/IaiqpYSja6 pic.twitter.com/nQVcWACDlc — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν το υπόβαθρο και τα πιθανά κίνητρά του. Τα δύο θύματα, ένας άνδρας περίπου 70 ετών και ένας ακόμη γύρω στα 30, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση.