Δύο άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στη βόρεια πλευρά του Λονδίνου, σύμφωνα με την τοπική εβραϊκή ομάδα παρακολούθησης γειτονιάς Shomrim.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε ομάδα του CNN από το σημείο, ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση. Στην περιοχή έχουν σπεύσει οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών ασθενοφόρο και ελικόπτερο της αστυνομίας.

NEW FOOTAGE: Terror attack in Golders Green: Video shows the arrest of the suspect who stabbed two Jews in Golders Green, London’s Jewish neighborhood. (Israel Live News) https://t.co/IaiqpYSja6 pic.twitter.com/nQVcWACDlc — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 29, 2026

Η Shomrim ανέφερε ότι ο άνδρας «θεάθηκε να τρέχει κατά μήκος της Golders Green Road κρατώντας μαχαίρι και προσπαθώντας να επιτεθεί σε εβραίους πολίτες», προσθέτοντας πως η ομάδα αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό.