Δύο άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στη βόρεια πλευρά του Λονδίνου, σύμφωνα με την τοπική εβραϊκή ομάδα παρακολούθησης γειτονιάς Shomrim.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε ομάδα του CNN από το σημείο, ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση. Στην περιοχή έχουν σπεύσει οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών ασθενοφόρο και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Η Shomrim ανέφερε ότι ο άνδρας «θεάθηκε να τρέχει κατά μήκος της Golders Green Road κρατώντας μαχαίρι και προσπαθώντας να επιτεθεί σε εβραίους πολίτες», προσθέτοντας πως η ομάδα αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό.

Τα θύματα τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νοσηλεύονται, φέρονται να είναι μέλη της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας στο Γκόλντερς Γκριν.

