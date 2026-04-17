Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λονδίνου ύστερα από περιστατικό ασφαλείας κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία, το οποίο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αστυνομικοί ειδικευμένοι σε θέματα τρομοκρατίας, ορισμένοι εκ των οποίων έφεραν προστατευτική ενδυμασία, έσπευσαν στην περιοχή της πρεσβείας μετά από αναφορές ότι μια ανώνυμη ομάδα ισχυρίστηκε πως στόχευσε το κτίριο με drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες.

Οι αρχές εξετάζουν αντικείμενα που εντοπίστηκαν κοντά στην πρεσβεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζονται με τον ισχυρισμό που διατυπώθηκε σε διαδικτυακό βίντεο.

Ισχυρισμοί για drones με επικίνδυνες ουσίες

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα Ashab al-Yamin η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με το Ιράν αναφέρεται ότι η πρεσβεία αποτέλεσε στόχο δύο drones που μετέφεραν «ραδιενεργά και καρκινογόνα υλικά».

«Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν έχει δεχθεί επίθεση, διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε την αυθεντικότητα του βίντεο και να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση μεταξύ αυτού και των αντικειμένων που ερίφθησαν στους Κήπους του Κένσινγκτον», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.