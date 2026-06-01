Μήνυμα στη διεθνή κοινότητα να κρατήσει ανοικτά τα «θαλάσσια περάσματα» έστειλε η Μελίνα Τραυλού εκ μέρους της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου.

«Όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία, δεν διαταράσσεται απλώς ένας κλάδος.

Διαταράσσεται η ίδια η λειτουργία του κόσμου, τόνισε η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μιλώντας πριν από λίγο στα εγκαίνια στης διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026»

Καλωσορίζοντας του χιλιάδες διεθνείς επισκέπτες κα. Τραυλού υπογράμμισε ότι «Οι θαλάσσιοι δρόμοι δεν είναι απλώς εμπορικές διαδρομές. Είναι οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας» και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να κλείνουν. Όπως συμπλήρωσε «η ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης».

Αναφερόμενη στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα τόνισε ότι η ναυτιλία των Ελλήνων, αναγνωρίζει «στην πράξη την ανάγκη μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, με προηγμένες τεχνολογίες και εναλλακτικά ή και πειραματικά σε κάποιες περιπτώσεις καύσιμα».

Ωστόσο όπως συμπλήρωσε, «τα ασφαλή και διαθέσιμα καύσιμα, οι κατάλληλες τεχνολογίες και οι επαρκείς υποδομές εξαρτώνται αποκλειστικά από άλλους» αναφερόμενη στους παραγωγούς καυσίμων, τα ναυπηγεία, την τεχνολογία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της κυρίας Τραυλού

«Κυρίες και κύριοι,

Αυτή είναι η Ναυτιλία των Ελλήνων, που κινεί τον κόσμο.

Ανθρωποκεντρική.

Ποντοπόρος εκ φύσεως.

Πρωτοπόρος εκ θέσεως.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΙΜΟ,

Κύριε Επίτροπε,

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Δύο χρόνια πριν, από αυτό εδώ το βήμα, παρουσιάσαμε μια διεθνή μελέτη για το πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τη ναυτιλία.

Τα ευρήματα σαφή…

μέσα σε 90 ημέρες θα παρέλυε ο πλανήτης.

Και σήμερα, η πραγματικότητα που βιώνουμε τα επιβεβαιώνει.

Γιατί όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία, δεν διαταράσσεται απλώς ένας κλάδος.

Διαταράσσεται η ίδια η λειτουργία του κόσμου.

Συνεπώς, απαιτείται η ναυτιλία να μην εργαλειοποιείται και να μην στοχοποιείται σε καμία απολύτως συνθήκη.

Η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα αποτελεί όρο διεθνούς σταθερότητας και προόδου.

Οι θαλάσσιοι δρόμοι δεν είναι απλώς εμπορικές διαδρομές.

Είναι οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας.

Σήμερα, επιχειρούμε σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων προκλήσεων και πρωτόγνωρης αβεβαιότητας.

Οι άνθρωποι της θάλασσας δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες αυξημένου κινδύνου, πόσο μάλλον κινδύνου της ίδιας τους της ζωής.

Ευχόμαστε να επικρατήσουν η ειρήνη και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ώστε οι θάλασσες να παραμείνουν ανοικτές, ασφαλείς και ελεύθερες προς όφελος των λαών.

Γιατί η ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης, που γίνεται πιο ορατή όταν ο κόσμος δοκιμάζεται.

Η Ιστορία μάς διδάσκει, ότι στη θάλασσα κρίνεται το μέλλον της στεριάς.

Και στις θάλασσες του κόσμου εξακολουθεί να κρίνεται το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας… όλων μας.

Η θωράκιση της ναυτιλίας, λοιπόν, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής των κρατών και των κέντρων λήψης αποφάσεων.

Όχι μόνο σε περιόδους κρίσεων.

Πάντα.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριε Επίτροπε, αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως προτεραιότητα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της.

Μιας ανταγωνιστικότητας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη μεγάλη πρόκληση του κλάδου, την απανθρακοποίηση.

Στη Ναυτιλία των Ελλήνων, αναγνωρίζουμε στην πράξη την ανάγκη μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας…

Επενδύοντας δισεκατομμύρια σε νέα πλοία, με προηγμένες τεχνολογίες και εναλλακτικά ή και πειραματικά σε κάποιες περιπτώσεις καύσιμα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ναυτιλία έχει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που ανέρχεται μόλις στο 1,6% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Και ταυτόχρονα, είμαστε, λόγω της φύσης μας, από τους δυσκολότερους κλάδους ως προς την πλήρη απανθρακοποίησή του.

Και το κυριότερο… η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας είναι πλήρως εξαρτημένη.

Τα ασφαλή και διαθέσιμα καύσιμα, οι κατάλληλες τεχνολογίες και οι επαρκείς υποδομές εξαρτώνται αποκλειστικά από άλλους.

Η πράσινη μετάβαση απαιτεί:

Τεχνολογική εφικτότητα.

Οικονομική βιωσιμότητα.

Παγκόσμιο συντονισμό.

Και ίσους όρους ανταγωνισμού.

Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε σε υψηλότερο κόστος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς τα ανάλογα περιβαλλοντικά οφέλη.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΙΜΟ,

η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρη:

να συνδέσουμε τη διεθνή νομοθετική διαδικασία με τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία και την πραγματική λειτουργία του κλάδου.

Κυρίες και Κύριοι,

Ας είμαστε πραγματιστές:

Χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δεν υπάρχει παγκόσμια ευημερία.

Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο.

Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία.

Και χωρίς ρεαλισμό, δεν υπάρχει βιώσιμη πράσινη μετάβαση.

Για αυτό η προστασία της ναυτιλίας δεν είναι απλώς μια λειτουργική ανάγκη του διεθνούς εμπορίου.

Είναι παγκόσμια ευθύνη.

Μία ευθύνη κοινή.

Μία ευθύνη όλων μας που προϋποθέτει διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Με αυτό το μήνυμα σύμπλευσης για την προστασία της ναυτιλίας, για τη θωράκιση της βιωσιμότητας του πλανήτη, σας καλωσορίζω στα Ποσειδώνια, στην κορυφαία παγκόσμια συνάντηση της ναυτιλιακής κοινότητας.

Εδώ… στην κοιτίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας του κόσμου… της Ναυτιλίας των Ελλήνων.

Ευχαριστώ.