Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού.

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, ο Σέρβος MVP του NBA επέστρεψε στη γενέτειρά του, το Σόμπορ, για να αφοσιωθεί στη μεγάλη του αγάπη: τις ιπποδρομίες.

Η μετάβαση από τα λαμπερά φώτα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Ευρώπης στη χωμάτινη πίστα του Σόμπορ έγινε με απόλυτη φυσικότητα.

Ο Γιόκιτς δεν περιορίστηκε σε ρόλο θεατή, καθώς τα άλογα της ιδιοκτησίας του σημείωσαν δύο εμφατικές νίκες στους αγώνες, επιβεβαιώνοντας το πάθος και την αγωνιστική του προσήλωση, ακόμη και εκτός των παρκέ του μπάσκετ.