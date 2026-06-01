Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε σε έναν νεαρό Σιχ για τη δολοφονία φοιτητή στη Βρετανία, σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η αστυνομία ζήτησε συγγνώμη επειδή πέρασε χειροπέδες στο ετοιμοθάνατο θύμα.

Το ποινικό δικαστήριο του Σαουθάμπτον καταδίκασε τον 23χρονο Βίκραμ Ντίγκουα σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 21 χρόνια, για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόουακ στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Ο φοιτητής μαχαιρώθηκε θανάσιμα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του μετά από νυχτερινή έξοδο.

Η επέμβαση των αστυνομικών, που πέρασαν χειροπέδες στον βαριά τραυματισμένο φοιτητή, προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις από τον Ίλον Μασκ και πολιτικούς της Βρετανίας, όπως τον Τόμι Ρόμπινσον. Οι ίδιοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τα βίντεο από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί.

Ο πατέρας του θύματος, Μαρκ Νόουακ, κάλεσε το υπουργείο Εσωτερικών να διασφαλίσει ότι η έρευνα της εσωτερικής υπηρεσίας (IOPC) θα διεξαχθεί «πλήρως, με θάρρος και διαφάνεια». Όπως δήλωσε, ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τον γιο του ήταν «απάνθρωπος και εξευτελιστικός».

Ο υπαρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι ο Χένρι «συνελήφθη και του πέρασαν χειροπέδες λίγες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του». Εξήγησε ωστόσο πως οι αστυνομικοί παραπλανήθηκαν από τα «ψέματα» του Ντίγκουα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, αφού δέχτηκε ύβρεις και χτυπήματα.

Ο δικαστής τόνισε πως ήταν πεπεισμένος ότι «ο Χένρι δεν είπε τίποτα ρατσιστικό».

Αντιδράσεις και ανησυχία στην κοινότητα των Σιχ

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι με λάμα περίπου 20 εκατοστών, το οποίο, όπως υποστήριξε, φορούσε λόγω θρησκευτικής επιταγής. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Βρετανών Σιχ ανακοίνωσε ότι το όπλο δεν ήταν «κιρπάν», το τελετουργικό στιλέτο που επιτρέπεται στους άνδρες Σιχ, αλλά άλλο μαχαίρι «περσικής προέλευσης».

Η ομοσπονδία εξέφρασε ανησυχία για «λανθασμένες πληροφορίες» που κυκλοφορούν σχετικά με την υπόθεση και, όπως ανέφερε, οδήγησαν σε αύξηση των επιθέσεων εναντίον Σιχ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η βρετανική εισαγγελία διέψευσε ότι χαρακτήρισε το φονικό όπλο ως «κιρπάν».