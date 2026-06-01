Σύλληψη 42χρονου αλλοδαπού σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας εθεάθη να φωνάζει και να κρατά αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η παρουσία του άνδρα με το αλυσοπρίονο προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη γειτονιά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να ελέγξουν την κατάσταση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο 42χρονος είχε προσωπικές διαφορές με έναν 49χρονο και πήγε έξω από το σπίτι του τελευταίου, όπου βρισκόταν η σύζυγός του. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, χωρίς ωστόσο να το έχει θέσει σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, στελέχη της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (31-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου για απειλή και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος, εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο ημεδαπό, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο χωρίς να το έχει θέσει σε λειτουργία.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκε να μην διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.