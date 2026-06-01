Μια επιχειρηματική «επιστροφή» στη βάση του έκανε ο Τιμπό Κουρτουά, καθώς τη Δευτέρα (01/06) παρουσιάστηκε επίσημα ως νέος επενδυτής της Γκενκ, ομάδας από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποχωρεί από την ενεργό δράση, αλλά μέσω της επενδυτικής του εταιρείας δραστηριοποιείται πλέον και στον χώρο της ιδιοκτησίας συλλόγων, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με το ποδόσφαιρο και εκτός γηπέδων.

Ο Κουρτουά, μαζί με τον επιχειρηματία Γκονζάλο Βίλα, έχει δημιουργήσει την εταιρεία «NXTPLAY», η οποία επενδύει στον αθλητικό χώρο, έχοντας ήδη συμμετοχή σε ομάδες όπως η Εξτρεμαδούρα στην Ισπανία και η Λε Μαν στη Γαλλία.

Η επιστροφή του στη Γκενκ έχει και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα πριν από τη μεγάλη καριέρα σε Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης.

Thibaut Courtois returns home to KRC Genk as an investor 💙 🔗 https://t.co/IKdLyG3Pfl#mijnploeg pic.twitter.com/66K1K39TmY — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 1, 2026

Αναλυτικά δήλωσε

“Πάντα αγωνιζόμουν για την αριστεία και στην Γκενκ νιώθω το ίδιο πάθος και φιλοδοξία. Αυτή η επένδυση είναι πραγματικά σαν να γυρίζω σπίτι.

Με αυτή τη δέσμευση, θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενισχύει τις αθλητικές του φιλοδοξίες. Από τη Λιμβουργία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Η πορεία που έχει ακολουθήσει η Γκενκ τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακή. Ο σύλλογος είναι χτισμένος σε στέρεα αθλητικά και οικονομικά θεμέλια και διαθέτει μια ακαδημία πρώτης κατηγορίας. Θέλω να συμβάλω για να συνεχίσουμε μαζί να αναπτυσσόμαστε.

Μεγάλωσα εδώ και έχω βιώσει από πρώτο χέρι τη δύναμη αυτού του συλλόγου. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η επένδυση δεν είναι μόνο στρατηγικά σημαντική για μένα, αλλά έχει και μεγάλη συμβολική σημασία”.

Η ανακοίνωση της Γκενκ

“Ο Τιμπό Κουρτουά επιστρέφει στον σύλλογο από όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Και όχι με άδεια χέρια.

Μέσω της NXTPLAY, της πλατφόρμας επενδύσεων στον αθλητισμό, τα μέσα ενημέρωσης και την τεχνολογία που συνίδρυσε, το είδωλο του συλλόγου πραγματοποιεί μειοψηφική επένδυση στην Γκενκ.

Η απόφαση επικυρώθηκε επίσημα το βράδυ της Δευτέρας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του συλλόγου.

Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή στοχεύει να επιτρέψει στον σύλλογο να τοποθετηθεί πιο στρατηγικά σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική διεθνή αγορά ποδοσφαίρου”.