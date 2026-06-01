Συναγερμoς έχει σημάνει στις αμερικανικές υγειονομικές αρχές μετά την εμφάνιση τουλάχιστον πέντε κρουσμάτων μιας επικίνδυνης βακτηριακής λοίμωξης, η οποία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα και να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό.

Τα περιστατικά εντοπίστηκαν σε πέντε διαφορετικές κομητείες της Φλόριντα και αφορούν το βακτήριο Vibrio vulnificus, που αναπτύσσεται σε ζεστά θαλάσσια νερά και μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μέσω ανοιχτών πληγών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα, πρόκειται για τα πρώτα κρούσματα που καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2026. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ασθενείς βρίσκονταν σε τουριστικούς προορισμούς όπως το Μαϊάμι, το Τάμπα, το Παλμ Μπιτς και το Φορτ Μάγιερς.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ασθενών, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των περιστατικών.

Το Vibrio vulnificus ευδοκιμεί σε θερμοκρασίες άνω των 20℃ και μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω κατανάλωσης μολυσμένων θαλασσινών, όπως τα στρείδια. Η περίοδος από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο θεωρείται η πιο επικίνδυνη, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων.

Αν και οι λοιμώξεις παραμένουν σπάνιες, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι είναι εξαιρετικά σοβαρές. Περίπου 1 στους 5 ασθενείς «χάνει» τη ζωή του, ενώ τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ταχεία εξάπλωση ερυθρότητας στο δέρμα, έντονο πόνο, φουσκάλες, πυρετό και, σε βαριές περιπτώσεις, σήψη ή νέκρωση ιστών που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Οι υγειονομικές αρχές αποδίδουν την αυξημένη επικινδυνότητα στις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται εφέτος στη Φλόριντα, οι οποίες επιταχύνουν την ανάπτυξη των βακτηρίων και παρατείνουν την περίοδο κινδύνου για τους λουόμενους.