Μια απρόσμενη και συγκινητική καλλιτεχνική στιγμή έζησαν οι επιβάτες που βρέθηκαν στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, το απόγευμα του Σαββάτου. Στο δημόσιο πιάνο που έχει τοποθετηθεί πρόσφατα στον χώρο μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, ένας διανομέας έκλεψε την παράσταση, καθηλώνοντας το πλήθος με τις μουσικές του ικανότητες.

Ο νεαρός διανομέας, φορώντας ακόμη τα ρούχα της δουλειάς και κρατώντας το κράνος του, κάθισε στο πιάνο και επέλεξε να ερμηνεύσει το διαχρονικό κομμάτι «Έρωτας αρχάγγελος» του Δημήτρη Μητροπάνου.

Η παθιασμένη και ακριβής εκτέλεσή του μαγνήτισε αμέσως τους περαστικούς, πολλοί από τους οποίους σταμάτησαν για να τον ακούσουν και να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα μόνο από τα βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok να ξεπερνά τις 500.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Ο αυθόρμητος πιανίστας δεν περιορίστηκε στο λαϊκό ρεπερτόριο, αλλά συνέχισε τη μίνι συναυλία του με γνωστές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, όπως την «Παράλληλη αγάπη», το «Είπες» και το «Φεγγάρι», δείχνοντας απόλυτη προσήλωση και φανερή χαρά για την ανταπόκριση του κόσμου.

Η πρωτοβουλία της τοποθέτησης του πιάνου στον κεντρικότερο σταθμό της πρωτεύουσας φαίνεται πως έχει μετατρέψει το σημείο σε έναν ζωντανό χώρο έκφρασης για την πόλη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, το ενδιαφέρον των περαστικών τράβηξε μια γυναίκα που ερμήνευσε με εξαιρετική ενέργεια ένα κομμάτι, καθώς και ένας ακόμη άνδρας ο οποίος απέδωσε το γνωστό κινηματογραφικό θέμα «Requiem for a Dream», επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει τις καθημερινές διαδρομές των πολιτών με στιγμές αληθινής ανάπαυλας.