Το τελευταίο αντίο στον Μάριο Οικονόμου θα πουν την Τρίτη (02/06), με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στα Ιωάννινα στις 17:00.

Ο θάνατος του 33χρονου πρώην διεθνούς αμυντικού έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον αθλητικό κόσμο, με συγγενείς, φίλους, ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και πολίτες που επιθυμούν να παρευρεθούν να έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Τις τελευταίες ώρες έχουν εκφράσει δημόσια τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους σύλλογοι στους οποίους αγωνίστηκε, πρώην προπονητές και συμπαίκτες του, ενώ μηνύματα αποχαιρετισμού έστειλαν επίσης η UEFA και ομάδες από την Ελλάδα και την Ιταλία, τιμώντας τη μνήμη και την πορεία του στο ποδόσφαιρο.