Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε πλούσια καριέρα στην Ιταλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Μπολόνια, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, ΣΠΑΛ και Μπάρι, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη Serie A.

Η είδηση του θανάτου του απασχόλησε έντονα τα μεγάλα ιταλικά ΜΜΕ, ενώ συλλυπητήρια μηνύματα προς την οικογένειά του απέστειλαν και σύλλογοι στους οποίους δεν αγωνίστηκε ποτέ, όπως η Ίντερ, η Νάπολι και η Αταλάντα, τιμώντας τη μνήμη του.