Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Ο πρώην διεθνής αμυντικός είχε πλούσια καριέρα στην Ιταλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Μπολόνια, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, ΣΠΑΛ και Μπάρι, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη Serie A.
Η είδηση του θανάτου του απασχόλησε έντονα τα μεγάλα ιταλικά ΜΜΕ, ενώ συλλυπητήρια μηνύματα προς την οικογένειά του απέστειλαν και σύλλογοι στους οποίους δεν αγωνίστηκε ποτέ, όπως η Ίντερ, η Νάπολι και η Αταλάντα, τιμώντας τη μνήμη του.
Τα μηνύματα των ιταλικών ομάδων στα social media
Η ανακοίνωση της Ίντερ
«Η Μιλάνο εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.
— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Κάλιαρι
«Η Κάλιαρι θρηνεί τον πρόωρο και τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου.
Ερχόμενος από την Ελλάδα του σε ηλικία 21 ετών, η Κάλιαρι ήταν η πρώτη του ομάδα στην Ιταλία, με τη φανέλα των ροσομπλού στη Serie A τη σεζόν 2013/14.
Ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό των αγαπημένων του με αγάπη. Αντίο, Μάριε».
Il Cagliari Calcio piange la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marios Oikonomou. Arrivato dalla sua Grecia a 21 anni, il Cagliari fu la sua prima squadra in Italia, in rossoblù in serie A nella stagione 2013/14. Il Club si stringe con affetto ai suoi cari. Ciao, Marios pic.twitter.com/Nl00PZ6QLg
— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Αταλάντα
«Η Αταλάντα εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου και απευθύνει τα πιο ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
Atalanta BC esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e porge le più sincere e commosse condoglianze alla famiglia.
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Ουντινέζε Κάλτσιο
«Η Ουντινέζε Κάλτσιο εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ενός αμυντικού που αγωνίστηκε για αρκετές σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα».
Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore che ha militato per diverse stagioni nel campionato italiano.
Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile.
— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Μόντσα
«Η Μόντσα συμμερίζεται τη θλίψη της οικογένειας για τον τραγικό και πρόωρο θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ενός πρώην ποδοσφαιριστή που στην Ιταλία είχε φορέσει τις φανέλες των Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Σαμπντόρια».
AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la tragica e prematura scomparsa di Marios Oikonomou, ex calciatore che in Italia aveva vestito le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria 🙏❤️
— AC Monza (@ACMonza) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Μπάρι
«Ολόκληρη η Μπάρι συμμετέχει στο πένθος της οικογένειας Οικονόμου για τον τραγικό θάνατο, σε ηλικία μόλις 33 ετών, του Μάριου, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.
Ο Έλληνας αμυντικός είχε φορέσει επίσης τη φανέλα των biancorossi τη σεζόν 2017-18».
Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Oikonomou per la tragica scomparsa, a soli 33 anni, di Marios, a seguito di un incidente stradale. Il difensore greco aveva vestito anche la maglia biancorossa nella stagione ’17-’18. https://t.co/KVnotHxzUa
— SSC Bari (@sscalciobari) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Κρεμονέζε
«Η Κρεμονέζε συμμετέχει στο πένθος της οικογένειας για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου».
U.S. Cremonese partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Marios Oikonomou.
— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Τζένοα
«Ο σύλλογος συμμετέχει στο πένθος του ποδοσφαιρικού κόσμου για τον πρόωρο θάνατο του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου».
Il Club si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa del calciatore Marios Oikonomou 🙏
— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2026
Η ανακοίνωση της Serie A
«Η Serie A εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου και στέκεται στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτή τη θλιβερή στιγμή».
Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. pic.twitter.com/ysZAMz7mAY
— Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2026