H ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μήνυμα συμπαράστασης για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του πρώην διεθνούς αμυντικού, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του, η πορεία του ήταν αρνητική και τελικά δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού

“Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου”. 

