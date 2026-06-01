Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού
“Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου”.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε ΤΑ ΝΕΑ στην Google
“Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου”.
Η παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ στο Λονδίνο, που ακολούθησε την κατάκτηση της Premier League, εξελίχθηκε σε επεισόδια μετά το τέλος των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Metropolitan Police. Οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 24 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές επιθέσεις, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενώ παράλληλα βρίσκονται […]
Ο Ιβάν Βράνες συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Ουτένα, καθώς σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ 0,64 στο αίμα του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το περιστατικό φέρνει τον αθλητή αντιμέτωπο με τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση. Η σύλληψη σημειώθηκε λίγες […]
Ο Γιάκομπ Νίστρουπ πάτησε Αθήνα και ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη φάση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί στους Πράσινους και να “τρέξει” παράλληλα όλα τα θέματα ενόψει της νέας σεζόν. Στο διάστημα της παραμονής του στην Αθήνα, ο 38χρονος προπονητής […]
Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Ο εκλιπών είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Ένωσης για δύο αγωνιστικές περιόδους, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα. Μέσα από σχετική ανακοίνωση, η ΑΕΚ αποχαιρέτησε […]