Με επίσημη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερυθρός Αστέρας γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από το Βελιγράδι.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποχαιρετήσει την ομάδα του λίγες ώρες νωρίτερα, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον κύκλο του στον σύλλογο.

Ο 32χρονος πλέι μέικερ ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς όλα δείχνουν πως θα ενταχθεί στον Ολυμπιακός, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή των «ερυθρόλευκων».

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε πολύ παραγωγική παρουσία, με μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 39 παιχνίδια, ξεκινώντας σε όλα ως βασικός.

Η ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα

“Ο μέχρι πρότινος πρώτος σκόρερ μας Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ δεν θα φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα την επόμενη σεζόν.

Με τα ερυθρόλευκα πέρασε δύο σεζόν και έπαιξε 132 αγώνες.

Ο Ερυθρός Αστέρας εύχεται πολλή υγεία, ευτυχία και αθλητικές επιτυχίες στον Κόντι στην συνέχεια της καριέρας του.

Ευχαριστούμε, Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ!”