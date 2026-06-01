Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σήμερα (1/6) προπόνηση χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, δύο 24ωρα πριν από τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL (3/6, 21:00).

Ο γκαρντ των Πειραιωτών αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επισημαίνει μετά το ματς ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε σημείο όπου υπάρχει τενοντίτιδα πάνω από το γόνατο.

Ο Ντόρσεϊ δεν αγωνίστηκε ούτε στο Game 2 κόντρα στην ΑΕΚ, με την κατάστασή του να παραμένει ανοιχτή, καθώς θα φανεί τις επόμενες ημέρες πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.