Το Teatro Olimpico στη Βιτσέντσα της Βόρειας Ιταλίας (μεταξύ Μιλάνου και Βενετίας) είναι ένα από στα σπουδαιότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO , θεωρείται αριστούργημα ακουστικής , με μόνιμο σκηνικό, εμπνευσμένο από την πόλη της Αρχαίας Θήβας . Η συμμετοχή στις παραστάσεις του αποτελεί στόχο κάθε λυρικού ηθοποιού και, παρά τη διασύνδεσή του με την Ελλάδα, ο μόνος Έλληνας έως σήμερα που έχει παρουσιάσει δημιουργίες του στη σκηνή του Teatro Olimpico είναι ο σκηνοθέτης και χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου το 2015 με το έργο του «Primal matter».

Από τον «Όλυμπο στο Olimpico » είναι ο ελληνοπρεπής τίτλος της μουσικής παράστασης με τη συμμετοχή των σημαντικότερων καλλιτεχνών της μουσικής όπερας στον κόσμο, στο αρχαιότερο κλειστό θέατρο του κόσμου με τη μοναδική ακουστική.

Tη διεθνή Ελληνίδα mezzo σοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου επέλεξε το διάσημο θέατρο όπερας Teatro Olimpico στη Βιτσέντσα , προκειμένου να συμμετάσχει σε μια μοναδική μουσική παράσταση που θα φιλοξενήσει στη σκηνή του στις 2 Ιουνίου στο πλαίσιο των εθνικών εκδηλώσεων της Ιταλίας.

Η συμμετοχή της Μαρίτας Παπαρίζου στην οπερατική συναυλία «Olimpo all’ Olimpico» αποτελεί ένα καλλιτεχνικό γεγονός σε εθνικό επίπεδο, καθώς η Ελληνίδα mezzo σοπράνο, με μακρά διαδρομή στην Εθνική Λυρική Σκηνή, έχει αρχίσει να εκπέμπει πλέον το δικό της στίγμα στο διεθνές κοινό. Έχει συμπράξει με διάφορες διεθνείς ορχήστρες, όπως η Philomusica της Οξφόρδης, η Philharmonia του Λονδίνου, η Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου και οι Καμερίστες της Σκάλας του Μιλάνου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σχέση της Ελλάδας με την όπερα. Στην Ελλάδα έχει επίσης συνεργαστεί με τις ΕΡΤ, ΚΟΑ, ΚΟΘ, Καμεράτα, Ορχήστρα των Χρωμάτων, ΟΔΕΛΣ, ΔΑΜΣ κ.α.

Με καταγωγή από τον Βόλο, έκανε το ντεμπούτο της στη Γένοβα, στην 1η Παγκόσμια Αναβίωση στη σύγχρονη εποχή του έργου του Nicola Porpora, «Αριάδνη στη Νάξο», σχεδόν αμέσως μετά την επιλογή της ως υπότροφος του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρα Τριάντη, από τον ΟΜΜΑ (1999).

Στη συναυλία στο Teatro Olimpico μαζί με την Ορχήστρα Solisti Veneti και τον μαέστρο Guliano Carella, η Μαρίτα Παπαρίζου θα παρουσιάσει άριες εμπνευσμένες από τον Ελληνικό Μύθο, όπως από τις Όπερες «Παρθενόπη», «Σεμιράμιδα», «Μοίρος και Σελινούντιος» και «Δημοφώντας». Είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός Μύθος έχει εμπνεύσει πάνω από το 85% της μπαρόκ Όπερας και η Ελλάδα πρωτοστατεί και εμπνέει ακόμα – και μέσω του κόσμου της μπαρόκ μουσικής.

Η συναυλία «Olimpo all’ Olimpico» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Accademia Olimpica και εντάσσεται στις μεγάλες πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια της Ιταλικής Δημοκρατίας.