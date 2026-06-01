Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, επανήλθε στο προσκήνιο με νέο επεισόδιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και πολύτιμα δεδομένα για τη γεωλογική έρευνα.

Η νέα έκρηξη σημειώθηκε στη Χαβάη, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει πίδακες λάβας που φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το Κιλαουέα θεωρείται σημείο αναφοράς για τους επιστήμονες, καθώς η συχνή του δραστηριότητα επιτρέπει τη συνεχή μελέτη των ηφαιστειακών φαινομένων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πρόσφατη έκρηξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο αυξημένης γεωλογικής κινητικότητας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Οι επιστημονικές αρχές παρακολουθούν το ηφαίστειο αδιάλειπτα, προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν μεταβολές στη δραστηριότητά του.

Οι πίδακες λάβας ανυψώθηκαν σε μεγάλο ύψος, σχηματίζοντας εντυπωσιακές εικόνες φωτιάς και καπνού, ορατές από μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

— Ictimai TV (@TvIctimai) June 1, 2026