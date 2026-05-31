Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, όταν ένας μετεωρίτης εξερράγη στα ανοιχτά των ακτών της πολιτείας, δημιουργώντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο που έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής μετεωρολόγο του δικτύου WBZ-TV, Έρικ Φίσερ, το φαινόμενο καταγράφηκε γύρω στις 14:11 (τοπική ώρα).

Κάτοικοι περιέγραψαν έναν ξαφνικό, ισχυρό κρότο που ήταν αρκετά δυνατός ώστε να τραντάξει παράθυρα, να τρομάξει κατοικίδια, ακόμη και να προκαλέσει μικρές δονήσεις σε σπίτια.

Η αίθουσα σύνταξης του τηλεοπτικού σταθμού δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα από τη Βοστώνη μέχρι το Ίπσουιτς, αλλά και από περιοχές του Ρόουντ Άιλαντ.

Δορυφορικά δεδομένα και μαρτυρίες επιβεβαιώνουν το φαινόμενο

Παράλληλα με τον θόρυβο, δεκάδες κάτοικοι σε ολόκληρη τη βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ ανέφεραν στον Αμερικανικό Οργανισμό Μετεωριτών (AMS) ότι είδαν μια φωτεινή πλάσμα-σφαίρα (fireball) στον ουρανό.

Οι αναφορές αυτές βοήθησαν τους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν την πορεία του ουράνιου σώματος. Την ίδια στιγμή, τα δορυφορικά δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) κατέγραψαν μια χαρακτηριστική λάμψη που συμπίπτει χρονικά με την έκρηξη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Νότια Ακτή, κοντά στη Βοστώνη, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για το πού κατέληξαν τυχόν υπολείμματά του.

Πώς ένας διαστημικός βράχος προκαλεί ηχητική έκρηξη

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις ακραίες ταχύτητες με τις οποίες οι μετεωρίτες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 40.000 και 250.000 χιλιομέτρων την ώρα. Ενώ τα περισσότερα αντικείμενα έχουν το μέγεθος ενός βότσαλου ή ενός κόκκου άμμου και καίγονται ψηλά στον ουρανό, τα μεγαλύτερα σώματα καταφέρνουν να διεισδύσουν βαθύτερα στην ατμόσφαιρα.

Καθώς σκίζουν τον αέρα με υπερηχητική ταχύτητα, δημιουργούν ισχυρά κύματα πίεσης, παρόμοια με αυτά ενός υπερηχητικού μαχητικού αεροσκάφους.

Αυτά τα κύματα φτάνουν στο έδαφος ως ηχητική έκρηξη (sonic boom), γι’ αυτό και ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και από ανθρώπους που δεν είδαν ποτέ τη λάμψη.

Έξαρση παρόμοιων φαινομένων το 2026

Το περιστατικό στη Μασαχουσέτη αποτελεί το τελευταίο μιας σειράς έντονων φαινομένων που έχουν καταγραφεί στη Βόρεια Αμερική από τις αρχές του 2026.

Τον Μάρτιο, ένας μετεωρίτης εξερράγη πάνω από το Οχάιο προκαλώντας ηχητική έκρηξη σε πολλές πολιτείες, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, ένα ανάλογο φαινόμενο στο Τέξας σκόρπισε μετεωρίτες στην περιοχή του Χιούστον, με ένα κομμάτι μάλιστα να τρυπάει τη στέγη σπιτιού.

Επιπλέον, μόλις μία ημέρα πριν από το συμβάν στη Μασαχουσέτη, κάτοικοι στη Νότια Καρολίνα ανέφεραν έναν μυστήριο κρότο που αρχικά θεωρήθηκε σεισμός, αλλά αργότερα συνδέθηκε επίσης με ηχητική έκρηξη.

Οι επιστήμονες του AMS επιβεβαιώνουν μια ασυνήθιστη αύξηση αυτών των γεγονότων φέτος, ωστόσο οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απειλή πρόσκρουσης για τον πλανήτη.