Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, πως ένα drone έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Σάββατο, σύμφωνα με την ενημέρωση του οργανισμού.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για το συμβάν, τονίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις «είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά». Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ, που βρίσκεται στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό, ζήτησε πρόσβαση για να εξετάσει το κτίριο του στροβιλοστασίου που επλήγη. Όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι ειδικοί του παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει καταληφθεί από τη Ρωσία από τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Ουκρανίας, και έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας ανησυχία για τον κίνδυνο πιθανού πυρηνικού ατυχήματος.