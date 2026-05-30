Τα συγχαρητήριά του προς την Παρί Σεν Ζερμέν απέστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάκτηση του Champions League, έπειτα από τη νίκη της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση των Παριζιάνων, οι οποίοι διατήρησαν τα σκήπτρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για το γαλλικό ποδόσφαιρο και τόνισε ότι ολόκληρη η χώρα αισθάνεται υπερήφανη για το επίτευγμα της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρώπης.