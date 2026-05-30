Τα συγχαρητήριά του προς την Παρί Σεν Ζερμέν απέστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάκτηση του Champions League, έπειτα από τη νίκη της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση των Παριζιάνων, οι οποίοι διατήρησαν τα σκήπτρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν στάθηκε στη σημασία της επιτυχίας για το γαλλικό ποδόσφαιρο και τόνισε ότι ολόκληρη η χώρα αισθάνεται υπερήφανη για το επίτευγμα της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρώπης.

«Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι! Μπράβο στην PSG που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα