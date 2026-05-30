Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου κρούσματος Έμπολα στην πρωτεύουσα της Πολιτείας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εμφάνισε υψηλό πυρετό, αφότου επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία του ιού.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Βραζιλίας επιβεβαίωσαν ότι ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση σε νοσοκομείο που διαθέτει εξειδικευμένες υποδομές για τη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών του Έμπολα.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και έχουν ενεργοποιήσει όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφάλειας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται πράγματι για κρούσμα του ιού.