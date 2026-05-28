Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων της 17ης επιδημίας του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό συνεχίζει να ανεβαίνει, έφθασε τα τουλάχιστον 1.077, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Κινσάσα χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επιδημιολογικής επιτήρησης του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε χθες, 121 από τα κρούσματα αυτά είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, ανάμεσά τους 17 θανατηφόρα—στο κείμενο σημειώνεται πως ο αριθμός των θανάτων είναι πιθανότητα πολύ υποτιμημένος, διότι οι διαγνώσεις καθυστερούν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει επίσης ότι οι διαστάσεις της επιδημίας πιθανόν είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς το ξέσπασμα της επιδημίας, στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και με το Νότιο Σουδάν, δεν εντοπίστηκε παρά εβδομάδες αφού εκδηλώθηκε, ενώ δεν αναφέρονται όλα τα ύποπτα κρούσματα. Επιπλέον, στην περιοχή μαίνονται μάχες, κάτι που περιπλέκει την προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Στην Ουγκάντα, έχουν αναφερθεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία στην ανατολική ΛΔ Κονγκό και ένας θάνατος. Η Καμπάλα δεν δημοσιοποιεί αριθμούς για τα ύποπτα κρούσματα.

Οι αρχές της Ουγκάντας ανακοίνωσαν πως κλείνουν τα σύνορα, αρχικά για έναν μήνα, με τις μοναδικές εξαιρέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η διέλευση να αφορούν το υγειονομικό προσωπικό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επιδημία, ανθρωπιστικές αποστολές και παραδόσεις τροφίμων, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Όσοι φθάνουν στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα τίθενται σε απομόνωση για 21 ημέρες—αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος επώασης του ιού—υπό την επιτήρηση των υγειονομικών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ τόνισαν πως δεν έχουν πρόθεση να επιτρέψουν να «εισέλθει ούτε ένα κρούσμα» του Έμπολα στην αμερικανική επικράτεια, διά χειλέων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να ανοίξει «κέντρο καραντίνας» στην Κένυα για ύποπτα κρούσματα, ιδίως Αμερικανούς, που θέλουν να πάνε στη χώρα.

Στη ΛΔ Κονγκό αναμένεται να φθάσει απόψε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο Έμπολα, ιός εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, παρά την πρόσφατη ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, το οποίο είχε ενοχοποιηθεί για τις περισσότερες επιδημίες στο παρελθόν.

Η τρέχουσα επιδημία αποδίδεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού—για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε θεραπείες, και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει ως και το 50%.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.