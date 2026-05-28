Ο κεντροδεξιός πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας κάλεσε χθες σε διάλογο τους διαδηλωτές που απαιτούν την παραίτησή του, προειδοποιώντας ωστόσο πως η κρίση στο κράτος των Άνδεων «πλησιάζει στο σημείο της ρήξης», την επομένη απόφασης του κοινοβουλίου η οποία του άνοιξε τον δρόμο για την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό για να τερματιστούν οι μαζικές κινητοποιήσεις.

«Η χώρα έχει ανάγκη τάξη (…) Ο χρόνος εξαντλείται» και «έχω συνταγματικά εργαλεία. Πρέπει να βρω λύσεις», διεμήνυσε ο πρόεδρος Πας, ο οποίος εκφράστηκε στη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, τη Λα Πας.

Ο αρχηγός του κράτους έχει βρεθεί αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα ζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών.

Οι αποκλεισμοί δρόμων και οι ογκώδεις διαδηλώσεις αγροτών, εργαζόμενων σε μεταλλεία, εργατών και οδηγών έχουν προκαλέσει παράλυση και σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού. Αρχικά, οι διαδηλωτές πρόβαλαν αιτήματα όπως αυξήσεις μισθών, μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, οι αρχές να εγγυηθούν τη διανομή καυσίμων καλής ποιότητας. Πλέον, το κεντρικό αίτημά τους είναι να παραιτηθεί ο πρόεδρος Πας.

Προχθές Τρίτη το βράδυ, η Βουλή κατάργησε διάταξη η οποία περιόριζε αυστηρά τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, επιτρέποντας έτσι την καταφυγή στις ένοπλες δυνάμεις και την περιστολή δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως της συνάθροισης και της κυκλοφορίας, για να τερματιστούν οι κινητοποιήσεις.

«Αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα θα έχουν να κάνουν μαζί μου και με όλη τη δύναμη του Συντάγματος», είπε ο πρόεδρος Πας. «Στους αστυνομικούς και στις ένοπλες δυνάμεις: να αισθάνεστε ασφαλείς, ο λαός σας σας υποστηρίζει», πρόσθεσε.

Τα μπλόκα προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων στη Λα Πας, στην Ελ Άλτο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Πας, οι κινητοποιήσεις έχουν κοστίσει στην οικονομία της Βολιβίας κάπου 600 εκατομμύρια δολάρια.

Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα των Άνδεων, χιλιάδες αγρότισσες έκαναν πορεία χθες στην πρωτεύουσα, προτού ενωθούν με οδηγούς που απεργούν κι έχουν παραλύσει τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η κυβέρνηση Πας κρίνει πως οι κινητοποιήσεις έχουν σκοπό να αναιρεθεί το «κράτος δικαίου» και να ανατραπεί «η δημοκρατική τάξη», βλέποντας τον βασικό υποκινητή τους στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Έβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται.

Πολιτικοί της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ωστόσο ότι εάν ο πρόεδρος Πας προχωρήσει στην επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης και βγάλει τον στρατό στους δρόμους, υπάρχει κίνδυνος η κρίση να επιδεινωθεί.

Η βουλεύτρια Σόνια Σινιάνι του κόμματος Αϊμάρα, που εκπροσωπεί την ομώνυμη φυλή αυτοχθόνων, είπε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση «ρίχνει βενζίνη στη φωτιά».

Η Βολιβία ζει «εξέγερση» εναντίον μιας κυβέρνησης «υποταγμένης» στις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Μοράλες στο AFP

Στη Βολιβία έχει ξεσπάσει «εξέγερση» του λαού εναντίον της κυβέρνησης της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας, που είναι «εντελώς υποταγμένη» στις ΗΠΑ, τόνισε χθες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες (2006-2019) κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς η χώρα των Άνδεων συνταράσσεται από μαζικές κινητοποιήσεις που διαρκούν σχεδόν έναν μήνα.

«Αυτή είναι μια κυβέρνηση εντελώς υποταγμένη (σ.σ. στις ΗΠΑ). Λογαριάζω πως ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο: η αυτοκρατορία ή ο λαός», είπε ο κ. Μοράλες, ο οποίος εκφράστηκε από το πολιτικό προπύργιό του, την Τσαπάρε (κεντρικά). «Αυτή η εξέγερση» στρέφεται «εναντίον του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και εναντίον του νεοαποικιακού κράτους», πρόσθεσε.