Μπορεί το Κτηματολόγιο να καυχάτε ότι ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση των περιουσιών σε όλη τη χώρα, ωστόσο κάποιες απ’ αυτές χάνονται στην κυριολεξία μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός Χανιώτη, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Πατρίς», ο οποίος είδε το χωράφι που αγόρασε πριν από 11 χρόνια να περνάει ως προς το μεγαλύτερο μέρος του σε μία… ανύπαρκτη ιδιοκτήτρια. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Α.Κ. μπήκε το πρωί της Δευτέρας (25/5) να ελέγξει τον αναρτημένο κτηματολογικό χάρτη.

Εκεί διαπίστωσε, ότι από τα περίπου 3,5 στρέμματα που πλήρωσε και είχε ήδη εγκαταστήσει ζώα και φυτέψει καλλιέργεια αβοκάντο και ελαιόδενδρα, του έμειναν μόνο… οι ελιές. Όλα τα υπόλοιπα πέρασαν στην ιδιοκτησία μιας κυρίας με τα αρχικά Κ.Κ., μια ιδιοκτήτρια «φάντασμα», καθώς δεν αναφέρεται πουθενά σε κανένα συμβόλαιο, ούτε τη γνώριζαν καν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες.

Όπως είπε ο παθών: «Αγόρασα το χωράφι το 2015, δίνοντας όλο μου το εφ’ άπαξ. Έγιναν κανονικά τα συμβόλαια, κανένα πρόβλημα με τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Εδώ και 11 χρόνια το καλλιεργούσα και είχα βάλει τα ζώα μου, φτιάχνοντας και την περίφραξη για να μην ενοχλώ κανέναν. Χθες (σ.σ. Δευτέρα) μπήκα στο διαδίκτυο να δω τον χάρτη! Με έκπληξη διαπίστωσα ότι έχω χάσει πάνω από τα 2/3 του χωραφιού μου, που έχει περάσει σε μία κυρία Κ.Κ., ανύπαρκτη! Ενώ οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες εμφανίζονται στο κτηματολογικό απόσπασμα ως όμοροι, βλέπουμε και τη συγκεκριμένη κυρία, που δεν την ξέρει κανείς! Κανείς!».

Ο ίδιος προσανατολίζεται πλέον να κινηθεί δικαστικά, καθώς εκτιμά ότι το χωράφι του «χτυπήθηκε» από τη συγκεκριμένη ή κάποιους άλλους πίσω από αυτήν, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί αεροφωτογραφίες του 2007, όπου αυτό φαίνεται παντελώς άδειο και αχρησιμοποίητο. «Το αγόρασα το 2015. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το χωράφι μου “χτυπήθηκε” και πέρασε κτηματολογικά στη συγκεκριμένη, με βάση τους χάρτες του 2007, που εμφανίζεται ανενεργό παραγωγικά. Με δύο ένορκες βεβαιώσεις συμβολαιογράφων περιήλθε στην ιδιοκτησία της και να τα αποτελέσματα σήμερα. Μπορεί δηλαδή, να έχει εισπράξει και επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια εν αγνοία μου. Τι να πω; Θα το κυνηγήσω δικαστικά μέχρι τέλους», ξεκαθαρίζει.

Πολλά τα προβλήματα μέσα σε λίγες ώρες

Ήδη από τις πρώτες ώρες της ανάρτησης, μηχανικοί και τοπογράφοι που προχώρησαν σε αρχικούς ελέγχους, κάνουν λόγο για σημαντικά ζητήματα και αστοχίες, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποτύπωση του οδικού δικτύου, αλλά και σε σημεία όπου εμφανίζονται αποκλίσεις στα όρια γεωτεμαχίων και στους χαρακτηρισμούς εκτάσεων.

Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται περιπτώσεις, όπου αγροτικοί δρόμοι, δημοτικές οδοί ή προσβάσεις εμφανίζονται λανθασμένα ή δεν αποτυπώνονται με σαφήνεια στους χάρτες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε ιδιοκτήτες και τεχνικούς συμβούλους, καθώς ενδέχεται να επηρεαστούν όρια ιδιοκτησιών, δικαιώματα διέλευσης, αλλά και μελλοντικές μεταβιβάσεις ακινήτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει αποσταλεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο προς τους ιδιοκτήτες, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων λήγει στις 27 Ιουλίου 2026 για τους κατοίκους εσωτερικού, ενώ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προβλέπεται για όσους διαμένουν στο εξωτερικό.