Μια σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου απασχολεί τις Αρχές στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση εναντίον 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε μαζί με τρεις ακόμη άγνωστους συνεργούς του στο περιστατικό. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν με τη βία το παιδί να επιβιβαστεί στο όχημά τους και στη συνέχεια το μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου το χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιτιθέμενοι προχώρησαν σε πράξη ακραίας βίας, καθώς φέρονται να έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να εκστόμιζαν προσβλητικά σχόλια για την εθνικότητα του ανήλικου. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη ταυτοποιήσει τον 19χρονο και έχει σχηματίσει δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.